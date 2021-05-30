رولز رويس تعلن عن Boat Tail كأغلى سيارة جديدة في التاريخ

للمرة الثانية، تحتفل رولز رويس بلقب أغلى سيارة جديدة في التاريخ من خلال سيارتها الزرقاء المميزة Boat Tail.

تستلهم السيارة الجديدة من موديلات الشركة في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، وتتميز رولز رويس بوتيل بلون داكن وسقف قابل للطي مع تصميم مميز للسقف وحجرة الطي، كما تحمل إكسسوارات مميزة تشمل مظلة زرقاء ومقاعد وحقيبة التنزه. وساعة يد سويسرية من Bovey يمكن لبسها أو تثبيتها في منتصف الكونسول الوسطي.

تتشارك السيارة قاعدة عجلاتها مع شقيقتها فانتوم، كما تشاركها محرك 6.75 لتر V12 ثنائي التيربو ينتج 563 حصان، ولم تذكر الشركة أي أرقام أداء فلن يكون العميل الوحيد للسيارة مهتماً بذلك.

خلف السيارة، هناك العديد من التجهيزات والإكسسوارات في صندوق ذو غطاء مركزي يفتج كجناحي الفراشة، تسمي رولز رويس ذلك بـ “جناح الاستضافة” حيث يوجد بالداخل ثلاجتان ومجموعة أدوات مائدة وأواني خاصة وكافية لإقامة حفل عشاء في الهواء الطلق، أو على الشاطئ.

مع النظر لسعر شقيقتها السابقة سويبتيل بسعر 12.8 مليون دولار أمريكي (+48 مليون ريال)، فإن سعر بوتيل الباهظ البالغ 28 مليون دولار (105,010,000 ريال) هو بالفعل مبلغ باهظ لسيارة.