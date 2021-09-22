تويوتا تندرا 2022 تظهر بشكل رسمي وفئة برو بمحركات هجينة و437 حصان

أزاحت تويوتا الستار بشكل رسمي عن تفاصيل سيارة البيك أب المنتظرة تندرا 2022،وأيضًا فئة برو التي حصلت على أقوى محركات تندرا على الإطلاق.

جاءت سيارة تويوتا تندرا 2022 بتصميم عصري مختلف من إبداع تويوتا أمريكا الشمالية، حيث انفردت بمقدمة هجومية واستعمالات متعددة لحرف T، وأيضًا حظيت سيارة تويوتا تندرا 2022 بتطعيمات الكروم الفاخرة، وتميزت فئة برو بشبك أسود ذو تصميم مضلع وكشافات بارزة.

وأصبح التصميم الداخلي لسيارة تويوتا تندرا 2022 أكثر فخامة من خلال الكونسول الوسطي معاد التصميم، والتشطيبات الفاخرة المتاحة لفئات محددة من السيارة تصل إلى الجلد المنقوش بأسلوب تويوتا TDR.

وأيضًا تمتعت سيارة تويوتا تندرا 2022 بعجلة قيادة جديدة كلياً،وعدادات تقليدية مع شاشة رقمية قياس إنش مع إمكانية طلب لوحة عدادات رقمية بالكامل قياس 12.3 إنش

وصمم في سيارة تويوتا تندرا 2022 لوحة لعرض معلومات أكثر أهمية للسائق و لوضعية القيادة، إضافة إلى شاشة النظام الترفيهي في منتصف الكونسول وفي موضع مرتفع نسبياً مع شاشات 8 إنش أو 14 إنش للفئات الأعلى. وسط دعم الهواتف الذكية من خلال نظامي أندرويد أوتو و آبل كاربلاي مع توفر مساعد شخصي ذكي خاص بالسيارة.

وحصلت سيارة تويوتا تندرا 2022 كما كان متوقعاً، على محركات جديدة شملت محرك 3.5 لتر V6 ينتج 389 حصان، وكتلة المحرك مصنوعة من الألومنيوم ، ونظام تبريد داخلي الكفاءة. من ناحية أخرى حملت السبارة محرك هجين من عائلة i-Force Max ينتج 437 حصان و790 نيوتن-متر.



ما تزال تويوتا تحتفظ ببعض التفاصيل الخاصة بالفئات، ولكنها أكدت توفر مجموعة السلامة ومساعدة السائق Safety Sense 2.5 والتي تشمل نظام اكتشاف الحوادق المحتملة.



