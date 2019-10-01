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تويوتا سوبرا جي آر الجديدة تصل إلى الإمارات

منشور 01 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 11:53
تم إطلاق Supra لأول مرة في عام 1978
تم إطلاق Supra لأول مرة في عام 1978
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تم كشف النقاب عن سيارة تويوتا سوبرا جي آر  قبل ظهورها في حلبة مرسى ياس

تم كشف النقاب عن سيارة تويوتا سوبرا جي آر  قبل ظهورها في حلبة مرسى ياس. وظهر النموذج الجديد من وراء ستارة وشاح وسط الأضواء الساطعة.

وتم إطلاق Supra لأول مرة في عام 1978، والشركة المصنعة اليابانية لديها شهرة في صنع السيارات الرياضية الصغيرة الرشيقة، وهذا هو المثال الرئيسي لهذا النوع بالذات.

وتحت غطاء محرك السيارة، يوجد محرك بستة أسطوانات يمنحها قوة 335 حصانًا. ويمكن للسيارة أن تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 4.3 ثانية، ويمكنها أن تصل إلى سرعة 250 كيلو في الساعة.

وإذا كنت ترغب بالحصول على هذة السيارة الجديدة فعليك أن توفر مبلغ 229 ألف درهم للنموذج الأساسي، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

          

 

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Via SyndiGate.info


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