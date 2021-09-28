تيك توك يتخطى عتبة المليار مستخدم

أصبح تطبيق تيك توك اليوم يتخطى المليار مستخدم، وذلك بعد 4 سنوات فقط على إطلاق تطبيق تيك توك، حيث جذب تطبيق تيك توك أكثر من 300 مليون مستخدم منذ يوليو 2020.

تطبيق تيك توك

تلقى تطبيق تيك توك اهتماماً واسعاً من فئة المراهقين ، وخاصة خلال فترة جائحة كورونا بسبب الإغلاقات المتكررة حول العالم التي كانت تشمل المدارس واعتماد الملايين على العمل من بعد ،حيث بفضل مقاطع الفيديو القصيرة والطريفة على تطبيق تيك توك زاد عدد المستخدمين.

وبعد ازدياد عدد المستخدمين على تطبيق تيك توك، عمل تطبيق تيك تك بإحداث تغييرات، كانت بعد أن كان طول المقاطع المصورة على تيك توك محصورة بـ 15 ثانية، رفع تطبيق تيك توك هذه المدة القصوى إلى 60 ثانية ثم إلى 3 دقائق،مما يعزز التطبيق وقد يجعله منافساً ليوتيوب.



وبعد ذلك أطلقت يوتيوب خدمتها "شورتس" التي تغطي 100 بلد منذ يوليو بهدف منافسة "تيك توك" في المقاطع المصورة القصيرة.على الرغم من ذلك ما زال هناك فارق كبير في هذا الجزء من السوق بين يوتيوب وتيك توك.



ويسعى تطبيق تيك توك إلى رفع إيراداته المالية، بعد تأخير حصل على هذا الصعيد في بداياتها،حيث

وسرّع تطبيق تيك توك خطواته في مجال الإعلانات في 2020 وأطلقت نهاية أغسطس 2021 خاصية جديدة تتيح للمستخدمين أن يشتروا مباشرة منتجات يعرضها مباشرة صانعو المحتوى على المنصة.

