تيك توك يتفوق على يوتيوب في وقت المشاهدة

حقق تطبيق تيك توك لأول مرة تفوقاً على يوتيوب في وقت المشاهدة وخاصة في الولايات المتحدة وبريطانيا وفقاً لتقرير آب آني.

تيك توك يتفوق على يوتيوب بوقت المشاهدة

ووصل عدد مستخدمي منصة الفيديوهات العملاقة "يوتيوب"، ملياري مستخدم شهرياً،في المقابل بينت أحدث السجلات العامة لـ"تيك توك" أن لديه نحو 700 مليون مستخدم في منتصف عام 2020.



وكان تيك توك التطبيق الأكثر تحميلاً في العالم سنة 2020، متخطياً فيسبوك وخدماتها، وذلك بعد انتشار وباء كورونا الذي زاد من رواج تطبيق التسجيلات القصيرة.

واختصر تقرير آب آني على الهواتف التي تعمل بنظام آندرويد، وأيضًا لا يشمل الصين.



