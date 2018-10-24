تعرف على ثلاثة أمور يجب أن تذكرها على صفحتك العامة

من المهم جداً تقديم معلومات موثوقة عن أدوارك الوظيفية السابقة وخبراتك ومستواك التعليمي والدورات التدريبية التي شاركت بها

لو كنت تعلم أن صفحتك العامة هي الأداء الوحيدة التي ستساعدك في الحصول على وظيفة، لكنت سعيت باستمرار لتحسينها واستخدامها لتسويق مهاراتك.

في الواقع، يوفر بيت.كوم مجموعة مختلفة من الخدمات التي تكمل ملفك الشخصي مثل خدمة كتابة سيرة ذاتية مهنية أو تقييم سيرتك الذاتية، وخدمة كتابة خطاب المقدمة، والصفحات بريميوم، بالاضافة الى تخصصات بيت.كوم؛ منصة مهنية تتيح للأشخاص فرصة تسويق علامتهم التجارية الشخصية والتواصل مع الأخرين. يعني ذلك أن صفحتك العامة هي أهم عنصر في طلب التوظيف، فهي بمثابة أداة تساعدك على تسويق مهاراتك وتقديم رسالة معينة.

يقدم لك بيت.كوم في ما يلي ثلاثة أسئلة يجب أن تجيب عنها صفحتك العامة، كي تتأكد من أن صفحتك كاملة وتضمن بأنها أداة تسويق فعّالة تساعدك في الحصول على فرص عمل أكثر.

1. ما هي وظيفتك المستهدفة؟

من المهم جداً تقديم معلومات موثوقة عن أدوارك الوظيفية السابقة وخبراتك ومستواك التعليمي والدورات التدريبية التي شاركت بها. في الواقع، تجد معظم الشركات صعوبة في معرفة هذه المعلومات عن المرشحين. يجب أن تخبر صاحب عملك المحتمل بالأمور التي تطمح لتحقيقها والمكان الذي ترغب بتحقيقها فيه، ونوع الدور الوظيفي الذي سيساعدك على تحقيقها. فعدم ذكر الوظائف التي ترغب بشغلها قد يدفع صاحب العمل لتجاهل صفحتك واعتبارها غير صلة بمجال عمله، خاصة إن كنت تملك خبرات أو شهادات في مجالات عمل مختلفة. وحتى وإن لم تكن تسعى لدخول مجال جديد، يساعد ذكر هدف مهني واضح ومحدد كل من المرشح وصاحب العمل على حد سواء على تحديد مدى ملاءمة الصفحة للوظيفة الشاغرة.

كما ان ذكر مجالات العمل والمواقع والمناصب الوظيفية المستهدفة يساعد صفحتك على الظهور بشكل أكبر على محركات البحث الرائدة. فإن كانت صفحتك تشمل الكلمات الدلالية التي يبحث عنها صاحب العمل بناء على متطلبات ومسؤوليات وظيفته الشاغرة، سيتمكن من إيجادك بسهولة.

2. ما مدى معرفتك بمجال العمل؟

الى جانب الكلمات الدلالية والأهداف المهنية، يساعدك هذا السؤال على تحديد مدى ملاءمة صفحتك للوظيفة الشاغرة ومدى تأهيلك للمنصب المحدد. قام بيت.كوم بإجراء استبيان بهدف معرفة الأمور التي يبحث عنها أصحاب العمل على صفحات المرشحين، وبرزت الخبرة والمعرفة بمجال العمل كأهم أمر يبحث عنه أصحاب العمل على الصفحات العامة. لذا احرص على ذكر المعلومات التي تبين مدى معرفتك بمجال العمل وبأحدث الاتجاهات والتطوّرات. واذكر المحتويات المتعلقة بمجال العمل، وتواصل مع الأخرين، وشارك في الحوارات المهنية وشارك رأيك ووجهات نظرك مع الآخرين عند اللزوم. واحرص على الاطلاع على التقنيات الحديثة والتطوّرات الاقتصادية في مجال العمل وكن مستعداً للاجابة عن الأسئلة المتعلقة بمجال العمل.

إن معرفتك بمجال العمل سيبين مدى شغفك تجاه المجال والقدرات التي تمتلكها. فأصحاب العمل يبحثون عن شخص قادر على تجاوز الحدود والبحث عن المعلومات التي تساعد على نجاح الشركة.

3. ما مدى التزامك بوظيفتك؟

قد لا تكون قادراً على تحديد مستوى التزامك بدقة وعرضه على صفحتك، الا أنك يجب أن تثبت لصاحب العمل أنك جدي بشأن تطلعاتك المهنية. فلا يكفي القول بأنك مهتم بمجال العمل. تحدّث عن المناصب التي شغلتها سابقاً والمواقف التي اضطررت فيها لمواجهة التحديات، وكيف كافحت وناضلت في مجال العمل أو المنصب الجديد، الا أنك نجحت في تعلّم مهارات جديدة ولم تستسلم. اذكر المبادرات التي اطلقتها ونجحت في تنفيذها، واذكر الأنشطة اللامنهجية التي تشارك فيها والمواهب التي تكمل شغفك المهني. وختاماً، اظهر لصاحب العمل بأنك تقدم دوماً أفضل ما لديك.

بالتعاون مع Bayt.com

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