  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. حساب المواطن في السعودية يبدأ بدعم المستفيدين في سبتمبر

حساب المواطن في السعودية يبدأ بدعم المستفيدين في سبتمبر

منشور 09 أيلول / سبتمبر 2021 - 05:53
حساب المواطن في السعودية
ذكر برنامج حساب المواطن أن إيداعات برنامج حساب المواطن منذ انطلاقته حتى الدفعة الخامسة والأربعين لشهر أغسطس بلغ أكثر من 100 مليار ريال سعودي
أبرز العناوين
بدء برنامج حساب المواطن في السعودية في إيداع الدعم المخصص للمستفيدين لشهر سبتمبر والمكتملة طلباتهم في البرنامج. 

بدء برنامج حساب المواطن في السعودية في إيداع الدعم المخصص للمستفيدين لشهر سبتمبر والمكتملة طلباتهم في البرنامج. 

اقرأ ايضاًأكبر 10 اكتتابات في سوق الأسهم السعودية تسجل 173.6 مليار ريالأكبر 10 اكتتابات في سوق الأسهم السعودية تسجل 173.6 مليار ريال

حيث أعلن برنامج حساب المواطن عبر حسابه على تويتر أن إيداع الدعم سيستمر حتى نهاية يوم الخميس، وبين أيضًا أنه سوف يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي أو في يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع».

وذكر برنامج حساب المواطن أن إيداعات برنامج حساب المواطن منذ انطلاقته حتى الدفعة الخامسة والأربعين لشهر أغسطس بلغ أكثر من 100 مليار ريال سعودي.

وأوضح برنامج حساب المواطن  أنه يمكن لمن لم تشمله نتائج الأهلية التقدم بالاعتراض على ذلك اعتبارًا من اليوم الخامس لإيداع الدعم ولمدة 90 يومًا.

اقرأ ايضاًأكبر 10 اكتتابات في سوق الأسهم السعودية تسجل 173.6 مليار ريالالأسهم السعودية تغلق عند مستوى قياسي لأول مرة منذ 13 عاما

حيث تشمل شروط الحصول على دعم برنامج حساب المواطن: 

  • أن يكون يحمل الجنسية السعودية 
  • لا يشمل الدعم ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية و حاملو بطاقات التنقل
  • يشترط إقامة  المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية
  • لا يجوز أن يوجد المستفيد في  أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون،
  • تحدد معايير الاستحقاق حسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
كلمات دالة:حساب المواطناقتصاد السعودية

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...