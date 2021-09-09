حساب المواطن في السعودية يبدأ بدعم المستفيدين في سبتمبر

بدء برنامج حساب المواطن في السعودية في إيداع الدعم المخصص للمستفيدين لشهر سبتمبر والمكتملة طلباتهم في البرنامج.

حيث أعلن برنامج حساب المواطن عبر حسابه على تويتر أن إيداع الدعم سيستمر حتى نهاية يوم الخميس، وبين أيضًا أنه سوف يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي أو في يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع».

وذكر برنامج حساب المواطن أن إيداعات برنامج حساب المواطن منذ انطلاقته حتى الدفعة الخامسة والأربعين لشهر أغسطس بلغ أكثر من 100 مليار ريال سعودي.

وأوضح برنامج حساب المواطن أنه يمكن لمن لم تشمله نتائج الأهلية التقدم بالاعتراض على ذلك اعتبارًا من اليوم الخامس لإيداع الدعم ولمدة 90 يومًا.

#حساب_المواطن



اعلن عن مسابقه الملك عبدالله رحمه الله 🤲🏼💰



قيمتها(250,000)الف ريال موزعه على{5} فائزين



لكل فائز 50,000 SAR 💰



للتسجيل اتبع الخطوات التاليه↘️™️:



•اعاده رتويت

•متابعة حسابي

•تفضيل للتغريد



بتوفيق لكم متابعيني ،، ودمتم بخير وسعادة وعافيه 🙏♥️ pic.twitter.com/ktTilnTw6V — الاميرة علياء بنت عبدالله آل سعود (@Allya_suood) September 8, 2021

حيث تشمل شروط الحصول على دعم برنامج حساب المواطن: