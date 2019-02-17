احذر... خمس عادات سيئة تقوم بها على مكتبك

إن تناول الطعام وإنجاز مهام العمل في نفس الوقت قد يؤدي الى تشتيت انتباهك ويدفعك لتناول الطعام بشكل مفرط دون وعي

نحن نقضي معظم وقتنا في العمل، فما نقوم به خلال هذه الساعات الطويلة يؤثر بشكل كبير على صحتنا ورفاهيتنا في العمل. في الواقع، يوجد العديد من العادات السيئة التي نقوم بها دون وعي والتي يمكن أن تضر بصحتنا على المدى الطويل، وعدم الانتباه لصحتنا قد يؤثر سلباً على مستوى انتاجيتنا ورضانا في كل من الحياة المهنية والشخصية.

نقدم لك فيما يلي 5 عادات سيئة يقوم بها الموظفون (بما فيهم أنا) عادة على مكتبهم، ونصائح لتجنب القيام بها:

1. الجلوس طوال اليوم

نحن ننشغل أحياناً في العمل الى درجة نضطر فيها للجلوس على المكتب طوال اليوم دون أن نلاحظ ذلك حتى. في الواقع، قد يؤدي الجلوس لفترات طويلة إلى عواقب صحية خطيرة كآلام الظهر والعضلات ومشاكل في الهضم وزيادة في الوزن، بالإضافة الى أمراض مزمنة.

احرص على النهوض من المكتب بضع دقائق كل ساعة، يمكنك ضبط المنبه لتذكيرك بضرورة الوقوف والتمدد وربما التجوّل في أنحاء المكتب.

ويمكنك أيضاً البدء بالصعود الى الدرج بدلاً من المصعد الكهربائي أو الذهاب الى الحمام الأبعد عن مكتبك، فما يهم هو التحرك بشكل منتظم يومياً. في الواقع، لن يعمل ذلك على تحسين صحتك فحسب، بل سيزيد من كفاءتك في العمل.

2. تناول الطعام على المكتب

إن تناول الطعام وإنجاز مهام العمل في نفس الوقت قد يؤدي الى تشتيت انتباهك ويدفعك لتناول الطعام بشكل مفرط دون وعي. اعتبر فترة الاستراحة فرصة للتحدث مع زملائك واراحة عقلك. وان لم يكن لديك الوقت لتناول الطعام مع زملائك، نظّم غذاء عمل، فذلك سيمكّنك من انجاز مهام عملك وتناول الطعام والتحرّك والتحدث في الوقت عينه.

3. تناول الأطعمة غير الصحية

تحسّن الأطعمة الصحية صحتك وتمنع من زيادة وزنك وتقلل شهيتك، كما تعزّز قدراتك الذهنية وتمنحك الطاقة التي تحتاجها خلال يوم، على عكس الأطعمة الغنية بالسكر أو المواد الحافظة أوالإضافات الأخرى غير المرغوب بها. فتناول طعام صحي وطازج يجعلك تشعر بالرضا.

لذا تجنب تناول الشيبس والصودا والشوكولاتة، وحاول بدلاً من ذلك تناول المكسرات والبذور والفاكهة واللبن والخضار الطازجة. فهذه الأطعمة ستفيدك حتماً وتجعلك تشعر بشكل أفضل طوال يوم العمل.

4. عدم شرب كميات كافية من الماء

احرص دوماً على شرب كميات كبيرة من الماء للحفاظ على تركيزك وانتباهك، فقد يسبب لك الجفاف التعب أو الصداع أو الدوخة. وإن كنت من الأشخاص الذين ينسون شرب الماء، ضع زجاجة ماء على مكتبك، وقم بتعبئتها كلما وجدتها فارغة. وإن كنت لا تحب شرب الماء وحدها، يمكنك إضافة النعنع أو الخيار اليها.

5. عدم الانتباه لوضعية الجلوس

يسبب الجلوس بوضعية سيئة العديد من الآثار الجانبية كآلام الظهر والرقبة وضعف عام ومضاعفات خطيرة على المدى الطويل. ولكنك في الحقيقة قادر على السيطرة على وضعية جلوسك. حاول الجلوس بشكل مستقيم، وارجع كتفيك الى الوراء وقم بشد عضلات البطن، وحاول دوماً وضع أذنيك والكتفين والوركين بنفس المستوى.

من المهم جداً الانتباه لوضعية جلوسك في العمل أو المنزل، فقد يصبح الجلوس بوضعية سيئة كالجلوس على الكرسي والميل الى الأمام للتحديق في شاشة الكمبيوتر عادة يومية.

وإن كنت من الأشخاص الذين يجدون صعوبة في التحكم بوضعية جلوسهم، يمكنك استخدام جهاز لومو باك (Lumo Back)، ضمادة يمكن ارتداؤها على الجزء السفلي من ظهرك حيث تقوم بالاهتزاز لتنبيهك بتصحيح جلستك. كما يمكنك الطلب من زملائك بتنبيهك عند رؤيتك تجلس بوضعية خاطئة.