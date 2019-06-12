دبي أفضل سوق للعقارات الفاخرة بين أكبر عشر مدن في العالم

أظهر تقرير حديث أن دبي باتت تتمتع بأفضل سوق للعقارات الفاخرة بأسعار معقولة بين أكبر عشر مدن في العالم، حيث انخفض متوسط ​​السعر بنسبة 84 في المائة عن أعلى مستوى له في السنوات الخمس الماضية.

يتوقع المحللون العقاريون أن تشهد أسعار العقارات الأولية مزيدًا من التراجع في عام 2019 وسط زيادة العرض والتخفيف الإجمالي في سوق العقارات وضعف الخلفية الاقتصادية.

ووفقًا لتقرير Knight Frank’s Wealth، انخفض متوسط ​​سعر العقارات في دبي بنسبة 3.4 في المائة من 6،966 دولارًا (2565 درهمًا) للمتر المربع في عام 2017 إلى 6،729 دولار (24695 درهمًا) للمتر المربع في العام الماضي، مما يجعل العقارات في الإمارة أرخص من لندن، نيويورك، ميامي وهونغ كونغ وسنغافورة وباريس وبرلين وشنغهاي وسيدني.

وقال تيمور خان، مدير الأبحاث في نايت فرانك الشرق الأوسط إن أسعار العقارات الحالية في دبي لا تتجاوز 15 في المائة من متوسط ​​الأسعار في هونغ كونغ، التي تعد أغلى سوق بسعر 32.532 دولار للمتر المربع، بحسب خليج تايمز.

ومع ذلك شهدت دبي بعضاً من أعلى الصفقات العقارية. ففي عام 2014 في ذروة السوق، حققت عملية بيع واحدة 42،796 دولارًا للمتر المربع، وهو رابع أعلى سعر تم تحقيقه في أي مكان في تلك السنة.

وقال خان إن القدرة على تحمل التكاليف النسبية في دبي ليست مؤشرا على نقص المخططات الأولية. في الواقع، هناك عدد من المخططات التي تتطابق فيها الجودة مع ما يوجد في المدن العالمية الرئيسية.

وأضاف خان “شهدت نايت فرانك طلبًا قويًا على العقارات في هذا القطاع من السوق، مع الاستفادة من أن المشترين في دبي قادرين على الحصول على هذه المشاريع الرئيسية بقيم أقل نسبيًا، مقارنةً بالمدن العالمية الرئيسية الأخرى”.

وعلى الصعيد العالمي، احتفظت هونج كونج بمكانتها كأكبر سوق للمدن الكبيرة في العالم بمتوسط ​​سعر 45760 دولار للمتر المربع تليها لندن (32،532 دولار)، نيويورك (32،170 دولار)، سنغافورة (27،482 دولار)، باريس (21،910 دولار)، سيدني (19،179 دولار) وشنغهاي (17،417 دولارًا) وبرلين (12،577 دولارًا) وميامي (10،768 دولارًا) ودبي (6،729 دولارًا).