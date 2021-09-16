دبي تحتل المرتبة الأولى أقليمياً في تأشيرات الإقامة للمستثمرين

منح البنك الدولي أمس ،إمارة دبي شهادة جديدة بجودة الخدمات التي توفرها للمستثمرين، حيث وصف البنك إمارة دبي بأنها منصة لوجستية ذات طراز عالمي.

إمارة دبي الأولى أقليمياً في تأشيرات الإقامة للمستثمرين

وقال البنك في تقرير بعنوان «في خدمتك؟ وعد التنمية التي تقودها الخدمات»: تعد إمارة دبي واحدة من أبرز النماذج على مستوى العالم لمراكز الخدمات، وخاصة الخدمات اللوجستية والمالية.

وحصلت دبي على المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط والـ 11 عالمياً بين 25 مدينة عالمية على مؤشر «أفضل مُدُن الأعمال في منح تأشيرات الإقامة للمستثمرين» وفق شهادة ثانية من شركة «هنلي اند بارتنرز» البريطانية المتخصصة في استشارات الإقامة والمُواطَنة.



وأيضًا تقدمت دبي المركز الثاني عالمياً بعد سنغافورة في المؤشر الفرعي الخاص وأحرزت المركز التاسع على المؤشر الفرعي للبنية التحتية. وتميزت دبي من بين كل المُدُن الــ 25 على المؤشر العام بنيل العلامة الكاملة، 100 نقطة، في المؤشر الفرعي الخاص بالضرائب.

