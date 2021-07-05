دبي تستقبل 2.06 مليون سائح دولي في الأشهر الخمسة الأولى

أظهرت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة) أن الإمارة استقبلت مليونين و60 ألف سائح دولي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، أمضوا 11.77 مليون ليلة سياحية.

وبلغ عدد الزوار الدوليين الذين زاروا دبي في مايو 390 ألف سائح، مقابل 410 آلاف في أبريل. ويمثل عدد السياح الدوليين حتى مايو نحو 37.4% من الإجمالي المسجل خلال 2020 والبالغ 5.51 ملايين سائح.

أسواق مُصدرة

وتصدرت الهند قائمة الأسواق المُصدرة للزوار الدوليين إلى دبي خلال هذه الفترة، مستحوذة على 19.4% من الإجمالي بما يعادل 399 ألف زائر، تلتها روسيا بـ185 ألف زائر. وبلغ عدد الزوار من فرنسا 82 ألف زائر، والولايات المتحدة 74 ألفاً ومصر 60 ألفاً، باكستان 59 ألفاً، وألمانيا 56 ألف زائر. وجاءت أوكرانيا ثامنة بـما يزيد على 55 ألفا، ثم كازاخستان بنحو 55 ألف زائر، والمملكة المتحدة عاشرة بنحو 52 ألفاً.

توزيع جغرافي

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، أظهرت بيانات «دبي للسياحة»، أن منطقة جنوب آسيا حلت في المركز الأول كأكبر الأسواق المصدرة بـ25% من إجمالي الزوار، ثم منطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة ثانية بـ21%، وأوروبا الغربية 18% والشرق الأوسط وشمال أفريقيا 12%، وأفريقيا 9%، والأمريكتان 6%، ودول مجلس التعاون 5% ثم دول شمال وجنوب شرق آسيا 4%.

غرف فندقية

وارتفع عدد ليالي المبيت (الغرف المحجوزة) في فنادق دبي إلى 11.77 مليون ليلة خلال الأشهر الخمسة مقابل 9.08 ملايين ليلة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغ عدد الغرف الفندقية بنهاية مايو 128 ألفاً و545 غرفة من مختلف الفئات ضمن 715 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية، مقابل 84 ألفاً و271 غرفة من مختلف الفئات ضمن 528 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية بنهاية مايو 2020.

واستحوذت الفنادق «5 نجوم» على 35% من إجمالي عدد الغرف بـ44 ألفاً و510 غرف ضمن 134 منشأة فندقية، تلتها الغرف 4 نجوم 28%، مسجلة 36 ألفاً و474 غرفة فندقية ضمن 165 منشأة، والفنادق نجمة إلى 3 نجوم على نحو 18%، بـ23 ألفاً و461 غرفة ضمن 229 منشأة.

واستحوذت الشقق الفندقية متوسطة المستوى على 10% من الغرف بنحو 12 ألفاً و881 غرفة ضمن 110 منشآت، فيما استحوذت الشقق الفندقية الفخمة على 9% بنحو 11 ألفاً و219 غرفة ضمن 77 منشأة.

نسب الإشغال

وبلغ معدل الإشغال في المنشآت الفندقية بالإمارة خلال الأشهر الخمسة الأولى 62%. ووصل إشغال الشقق الفندقية المتوسطة إلى 81%، مقابل 73% للشقق الفخمة و62 % للفنادق الصغيرة والمتوسطة (نجمة إلى 3 نجوم). وحققت الفنادق 4 نجوم، و5 نجوم، معدلات إشغال 60 و55% على الترتيب. وارتفع متوسط إقامة النزلاء 22% إلى 5 ليالٍ فندقية مقارنة مع 4.1 ليالٍ خلال الفترة المقابلة من 2020.

أسعار

بلغ معدل السعر اليومي للغرفة خلال الفترة من يناير ـــ مايو 2021 نحو 397 درهماً مقارنة مع 404 دراهم في الفترة المقابلة من العام الماضي، ليسجل العائد من الغرف المتوافرة نحو 246 درهماً، مقابل 234 درهماً.