دبي تستهدف تأسيس منشأة لتحويل النفايات إلى طاقة بتكلفة 1.1 مليار دولار

قالت دبي القابضة، اليوم الاثنين إنها دخلت في شراكة مع خمس شركات لتأسيس منشأة بتكلفة أربعة مليارات درهم (1.1 مليار دولار) لتحويل النفايات إلى طاقة، بحسب ما نشرت "رويترز".

وأضافت في بيان أن ائتلاف الشراكة في المشروع يضم أيضا دوبال القابضة وهيتاشي زوسن إنوفا، ومقرها سويسرا، وإيتوشو اليابانية ومجموعة بيسيكس البلجيكية ومجموعة تك جروب المحلية للتشييد.

وذكرت دبي القابضة في البيان عن المشروع "سيتولى ائتلاف الشركات بناءه وتشغيله مع بلدية دبي بموجب حق امتياز لمدة 35 عاما".

وقال البيان "سيمتلك المشروع، المسمى بمركز دبي لمعالجة النفايات في منطقة الورسان، القدرة على معالجة 5666 طنا من النفايات البلدية الصلبة التي تنتجها الإمارة يوميا، وسيحول نحو 1.9 مليون طن من النفايات سنويا إلى طاقة متجددة ستغذي شبكة الكهرباء المحلية بنحو 200 ميجاواط من الطاقة النظيفة".

وتم التوصل إلى اتفاقات قروض لتمويل المشروع بقمة 900 مليون دولار مع بنك اليابان للتعاون الدولي ومؤسسات مالية أخرى من بينها بنك ستاندرد تشارترد ومجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية.