دبي تسجل معدل تضخم ضمن النطاق السالب للشهر السابع على التوالي

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تسجيل معدل التضخم السنوي في دبي لمستوى -2.7% في شهر يونيو المنصرم
أظهر التقرير الصادر من مركز دبي للإحصاء عن تسجيل معدل التضخم السنوي في دبي لمستوى -2.7% في شهر يونيو المنصرم لتبقى معدلات التضخم بالإمارة ضمن النطاق السالب للشهر السابع على التوالي.
وبحسب التقريرفقد كان لفئة السكن الأثر الأكبر في استمرار المستوى السالب لمعدل التضخم في دبي بعد أن بلغ معدل التضخم لهذه الفئة مستوى -6.4% خلال الشهر ذاته .
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Via SyndiGate.info
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