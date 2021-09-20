  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. دبي توقع أكبر عقد بصناعة التبريد عالمياً

دبي توقع أكبر عقد بصناعة التبريد عالمياً

منشور 20 أيلول / سبتمبر 2021 - 07:15
دبي توقع أكبر عقد بصناعة التبريد عالمياً
مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"
أبرز العناوين
وقعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" صفقة جديدة مع شركة «ميتسوبيشي»، وهي الأكبر على مستوى صناعة تبريد المناطق عالمياً،

وقعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" صفقة جديدة مع شركة «ميتسوبيشي»، وهي الأكبر على مستوى صناعة تبريد المناطق عالمياً، حيث سجلت من خلالها قفزة نوعية في توظيف التقنيات العصرية، التي تعمل على توفير خدمات التبريد للمناطق الصديقة للبيئة. 

اقرأ ايضاًالإمارات تعتزم إطلاق 50 مشروع اقتصادي جديد الإمارات تعتزم إطلاق 50 مشروع اقتصادي جديد

يأتي ضمن الاتفاقية بإلزام شركة ميتسوبيشي بتزويد مؤسسة الإمارات لأنظمة  التبريد "إمباور" بوحدات متطورة من مبردات الطرد المركزي المبردة بالماء، وأن تأتي بمواصفات خاصة كسعة تبريد إجمالية تصل إلى 100 ألف طن تبريد. 

وأيضًا ضمن الاتفاقية يحق لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي" إمباور" أن تضاعف عدد وحدات التبريد العصرية بسعة تبريد إجمالية تصل إلى 200 ألف طن تبريد خلال العامين المقبلين، أي ما يعادل 11% من إجمالي طاقة التبريد، حيث تغطي هذه السعة استهلاك برج خليفة 20 مرة.


وبين الرئيس التنفيذي لشركة "إمباور" أحمد شعفار: عن مدى إسهام هذه الصفقة في تحديث الأنظمة بتقنيات مبتكرة قد تساهم بعمليات إنتاج تخفض الضوضاء وتزيد من كفاءة استخدام الطاقة. 
 

اقرأ ايضاًالإمارات تعتزم إطلاق 50 مشروع اقتصادي جديد الإمارات تبحث فرصاً جديدة للشراكة مع المملكة المتحدة
كلمات دالة:اقتصاد الإمارات

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...