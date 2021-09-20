دبي توقع أكبر عقد بصناعة التبريد عالمياً

وقعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" صفقة جديدة مع شركة «ميتسوبيشي»، وهي الأكبر على مستوى صناعة تبريد المناطق عالمياً، حيث سجلت من خلالها قفزة نوعية في توظيف التقنيات العصرية، التي تعمل على توفير خدمات التبريد للمناطق الصديقة للبيئة.

يأتي ضمن الاتفاقية بإلزام شركة ميتسوبيشي بتزويد مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد "إمباور" بوحدات متطورة من مبردات الطرد المركزي المبردة بالماء، وأن تأتي بمواصفات خاصة كسعة تبريد إجمالية تصل إلى 100 ألف طن تبريد.

وأيضًا ضمن الاتفاقية يحق لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي" إمباور" أن تضاعف عدد وحدات التبريد العصرية بسعة تبريد إجمالية تصل إلى 200 ألف طن تبريد خلال العامين المقبلين، أي ما يعادل 11% من إجمالي طاقة التبريد، حيث تغطي هذه السعة استهلاك برج خليفة 20 مرة.



وبين الرئيس التنفيذي لشركة "إمباور" أحمد شعفار: عن مدى إسهام هذه الصفقة في تحديث الأنظمة بتقنيات مبتكرة قد تساهم بعمليات إنتاج تخفض الضوضاء وتزيد من كفاءة استخدام الطاقة.

