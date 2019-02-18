للباحثين عن عمل... هذه الدول تبحث عن عمال أجانب وتسهّل تأشيراتهم!

دول تبحث عن عمال أجانب

كثيرون يبحثون عن فرص للعمل خارج بلدانهم، إلا أن طموحاتهم تصطدم بالكثير من المعوقات، أبرزها عدم حاجة الكثير من الدول إلى عمالة خارجية خوفاً من منافسة تلك المحلية خصوصاً في حال كانت نسب البطالة مرتفعة.

إلا أنه يوجد بلدان ترحب بالعمالة الوافدة، وتسهّل عمليات الحصول على تأشيرات العمل فيها، وفقاً لما تؤكده العديد من المواقع الإلكترونية الرسمية والإعلامية... فلنتعرف إليها...

اليابان

تؤكد بيانات رسمية نشرها موقع "جابان تايمز" الياباني في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي أن عدد العمال الأجانب في اليابان قد تضاعف ثلاث مرات على مدى عقد ليصل إلى 1.46 مليون شخص في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

واعتبارا من 31 أكتوبر الماضي، كان هناك 1،460،463 عاملاً أجنبياً في اليابان، بزيادة 14.2 في المائة عن العام السابق، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الصحة والعمل والرفاهية اليابانية.

ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم في السنوات القادمة، حيث قررت اليابان تخفيف قيود التأشيرات وقبول المزيد من العمال الأجانب بدءاً من إبريل/ نيسان 2018.



وأرجعت وزارة العمل هذه الزيادة إلى سياسة الحكومة المتمثلة في تشجيع توظيف العمال ذوي المهارات العالية، والطلاب بدوامات جزئية، والمتدربين من البلدان النامية في إطار برنامج التدريب الفني الخاص بها.

وبموجب نظام التأشيرة الجديد، بدأت عمليات إصدار تصاريح عمل ستطاول ما يصل إلى 340 ألف أجنبي خلال السنوات الخمس المقبلة في 14 قطاعا بما في ذلك البناء والزراعة والرعاية التمريضية...

ألمانيا بانتظاركم

"هل أنتم متخصصون في مجال العلوم الهندسية، تكنولوجيا المعلومات، العلوم الطبيعية

"

ألمانيا بحاجة إلى 13 ألفاً و120 عاملة وعاملاً في المجالات التالية: ميكانيك السيارات، الطاقة والمهن الكهربائية، البناء والنجارة...

"

والتكنولوجيا؟ هل تفكرون بالعمل في ألمانيا؟ أو تريدون ربما الالتحاق بدراسة جامعية أو تكوين مهني فيها؟ إذاً ستجدون على هذا الموقع معلومات أساسية موجزة بلغتكم". هذه العبارة المغرية ستكون أول ما تقرأونه في موقع www.make-it-in-germany.com.

هذا الموقع سيقدم لكم المعلومات التوضيحية التي تسهل عملية إيجاد الوظيفة المناسبة لكم في ألمانيا. وآخر ما يورده الموقع، هو حاجة ألمانيا لـ 13 ألفاً و120 عاملة وعاملاً في المجالات التالية: ميكانيك السيارات، الطاقة والمهن الكهربائية، البناء والنجارة، البحث والتطوير التقني، النقل، تحليل أنظمة المعلومات ودعم المستخدمين ومبيعات تكنولوجيا المعلومات، الصحة والطب والرعاية، الصيدلة...

وتقدم هذه البوابة معلومات وافية جداً عن كل ما تحتاجه من تصاريح وإرشادات وصولاً لحصولك على الوظيفة، إضافة إلى المساعدة في توجيهك نحو مواقع أخرى تقدم الدعم التوظيفي الذي تحتاجه.

أبواب كندا مفتوحة

أعلن وزير الهجرة الكندي أحمد حسين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 إن بلاده ستستقبل

"

تفتح مدينة موردن الباب للمهاجرين بدون شروط عقد عمل وبدون أي شروط في اللغة مثل المقاطعات الأخرى

"

40 ألف مهاجر سنوياً، من مطلع العام الحالي 2019 حتى عام 2021.

وفي عودة إلى موقع "كندا بالعربية"، يتبين أن مدينة موردن التي تقع ضمن مقاطعة مانيتوبا الكندية فتحت باب الهجرة إليها بشروط أسهل من أي برامج هجرة أخرى، وذلك لسد احتياجاتها من اليد العاملة الماهرة.

وتفتح موردن الباب للمهاجرين بدون شروط عقد عمل وبدون أي شروط في اللغة مثل المقاطعات الأخرى، فقط ترغب في المستوى الخامس في امتحان اللغة الإنكليزية "أيلتس"، وهو سهل جداً، كما يمكن الهجرة عن طريق برامج المستثمرين التي لا تطلب مبالغ ضخمة.

وأكدت المقاطعة أنه إذا كنت مؤهلا سوف يتم دعوتك لزيارة المدينة ويتم تخصيص موظف من الهجرة لمرافقتك وشرح طرق التقديم التي سوف تقوم بها بعد عودتك عن طريق الانترنت بموقع مصلحة الهجرة الكندية مع تقديم شهادة بأنك مطابق لشروط الهجرة للمقاطعة.

وقالت حكومة كيبيك الكندية إنها سوف تقبل 6300 طلب للهجرة إلى المقاطعة من خلال برنامج العمالة الماهرة في كيبيك، والبرنامج لا يتطلب من المرشحين الحصول على عرض عمل في كيبيك قبل التقديم...

أيرلندا وكمبوديا

العمل بالنسبة للأجانب في أيرلندا موضع ترحيب. الخطوة الأولى تبدأ في حصولك على تصريح العمل لمدة 12 شهراً، إضافة إلى دفع رسوم تصل إلى 300 يورو.

ولا تزال كمبوديا واحدة من أكثر الدول شعبية بالنسبة للمغتربين للحصول على تأشيرة الدخول. يمكنك الحصول على "تأشيرة عمل" طويلة الأجل يمكن تجديدها إلى أجل غير مسمى. للقيام بذلك بشكل قانوني، ستحتاج إلى تقديم طلب للحصول على تصريح عمل.

اقرأ أيضًا:

هل أثرت ضريبة القيمة المضافة على التوظيف في الإمارات؟

احذر... خمس عادات سيئة تقوم بها على مكتبك

5 نصائح لإيجاد الوظيفة المثالية هذا العام