رؤساء كبرى شركات النفط: الأسعار قد تصل إلى 100 دولار للبرميل

يتوقع رؤساء بعض كبرى شركات النفط العالمية استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال الشهور المقبلة في ظل غياب الاستثمارات الجديدة في القطاع، مع استمرار تنامي الطلب على الطاقة نتيجة استئناف الأنشطة الاقتصادية بعد رفع القيود وإجراءات الإغلاق التي تم فرضها في أغلب دول العالم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وانضم الرؤساء التنفيذيون لشركات مثل رويال داتش شل وتوتال إنيرجيز إلى بنوك الاستثمار وشركات تجارة السلع العالمية في القول إن أسعار النقط قد تصل إلى 100 دولار للبرميل، في حين قالوا إن تذبذب الأسواق قد يدفع الأسعار إلى التراجع مرة أخرى.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن دارين وودز الرئيس التنفيذي لشركة النغط الأمريكية العملاقة إكسون موبيل قوله خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي اليوم الثلاثاء إن نقص الاستثمارات في قطاع النفط سيظل يحد من الإمدادات في الوقت الذي يتزايد فيه الطلب مع عودة نشاط الاقتصادات، وبعد ذلك ستتحسن الإمدادات لتستعيد السوق توازنها، على المدى الطويل، و"لكن على المدى الأقصر سنرى ارتفاعا جديدا للأسعار".



في الوقت نفسه تتوقع شركة ترافيجورا جروب إحدى أكبر شركات تجارة النفط في العالم وصول سعر الخام إلى 100 دولار للبرميل خلال العام المقبل.



وكان بنك أوف أمريكا قد ذكر أنه يتوقع ارتفاع سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل أيضا. يأتي ذلك في حين فقدت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط مكاسبها المبكرة مع تقدم التعاملات اليوم الثلاثاء على خلفية تقارير أشارت إلى أن روسيا وحلفاءها في تكتل أوبك بلس تدرس إمكانية زيادة إنتاجها من النفط. وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة في تعاملات نيويورك اليوم بنحو 1% ،كما تراجع سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال بعد أن كان قد تجاوز مستوى 75 دولار للبرميل في التعاملات الآسيوية. وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى زيادة الطلب على خام برنت القياسي خلال العام الحالي بأكثر من 40% مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع حدة جائحة فيروس كورونا واستئناف العديد من الأنشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة والصين وأوروبا مما أدى إلى زيادة استهلاك الوقود.



وبحسب تقديرات بنك أوف أمريكا، يمكن أن يصل سعر خام برنت إلى 100 دولار للبرميل خلال العام المقبل. وفي تعاملات اليوم ببورصة نيويورك تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 38 سنتا إلى 28ر73 دولار للبرميل تسليم تموز/يوليو المقبل، في حين تراجع السعر لتعاقدات تسليم آب/أغسطس المقبل بمقدار 51 سنتا إلى 61ر72 دولار للبرميل. وتراجع خام برنت في تعاملات بورصة آي.سي.إي للعقود الآجلة الأوروبية بمقدار 26 سنتا إلى 64ر74 دولارا للبرميل.