تويتر تنوي دفع الأموال لمنشئي المحتوى الموثقين.. التفاصيل

تعتزم شركة تويتر دفع الأموال لمنشئي المحتوى الموثقين على المنصة، وذلك مقابل عرض الإعلانات في تغريداتهم، وفقًا لتصريح لمالك الشركة، إيلون ماسك، يوم الجمعة.

ماسك، الذي اشترى تويتر في أكتوبر الماضي، قد أشاد في وقت سابق بدعم المستخدمين لمنشئي المحتوى وأعلن دعمه المادي لهم. يسعى الملياردير الامريكي لتعويض قيمة الاستحواذ على الشركة وتحسين أوضاعها المالية .

Twitter to pay verified creators for ads in replies, Musk says https://t.co/1JYlDHFkTa

— CNBC (@CNBC) June 10, 2023