تويتر تنوي دفع الأموال لمنشئي المحتوى الموثقين.. التفاصيل

تعتزم شركة تويتر دفع الأموال لمنشئي المحتوى الموثقين على المنصة، وذلك مقابل عرض الإعلانات في تغريداتهم، وفقًا لتصريح لمالك الشركة، إيلون ماسك، يوم الجمعة.

ماسك، الذي اشترى تويتر في أكتوبر الماضي، قد أشاد في وقت سابق بدعم المستخدمين لمنشئي المحتوى وأعلن دعمه المادي لهم. يسعى الملياردير الامريكي لتعويض قيمة الاستحواذ على الشركة وتحسين أوضاعها المالية .

Twitter to pay verified creators for ads in replies, Musk says https://t.co/1JYlDHFkTa — CNBC (@CNBC) June 10, 2023

ماسك يغرد

وقال في تغريدة، كتبها بالانجليزية وترجمتها البوابة الى العربية: «ملحوظة: يجب أن يكون حساب منشئ المحتوى موثقًا، ولا تُحسب إلا الإعلانات المقدمة للمستخدمين المُوثَّقين».

تويتر تواجه أوضاع مادية صعبة

وكانت المنصة قد واجهت في الفترات الاخيرة وضعًا سلبيًا للتدفق النقدي، خاصة قبل جهود خفض التكاليف. وكان المالك قد أكد أنه كان يجب اتخاذ إجراءات جذرية مثل تسريح الموظفين لتسوية الامور المالية في الشركة .

تويتر كانت قد أعلنت في أبريل الماضي عن فتح باب التسجيل لخدمة الاشتراكات (Subscriptions) للمستخدمين حول العالم لتنويع مصادر الإيرادات. تسمح الشركة أيضًا لناشري وسائل الإعلام بفرض رسوم على المستخدمين مقابل قراءة المقالات عبر المنصة.