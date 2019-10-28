روسيا: سنضع في الاعتبار تباطؤ إنتاج النفط الأمريكي في اجتماع "أوبك+" القادم

قالت وزارة الطاقة الروسية اليوم إن أوبك وحلفاءها من الدول المنتجة للنفط سيضعون في الاعتبار تباطؤ نمو إنتاج النفط الأمريكي حين يجتمعون لبحث اتفاقهم بشأن الإنتاج في ديسمبر.

وبحسب "رويترز" قال بافيل سوروكين نائب وزير الطاقة الروسي إن من السابق لأوانه الحديث بشأن تخفيضات أعمق للإنتاج.

وتنفذ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون، المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، اتفاقا

لخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا لدعم السوق منذ يناير.

ويسري الاتفاق حتى نهاية مارس 2020 وسيجتمع المنتجون يومي الخامس والسادس من ديسمبر لمراجعة السياسة المتبعة.

ونُقل عن سوروكين قوله "آلية "أوبك+" أظهرت كفاءة ولكنها هذا لن يستمر للأبد".

وتابع "إذا نظرت للولايات المتحدة سترى تباطؤا ظاهرا لنمو الإنتاج خلال الأشهر الثلاثة إلى الأربعة المنصرمة".

وساهم ازدهار إنتاج النفط الصخري، بقيادة زيادات الإنتاج في تكساس ونورث داكوتا، في أن تصبح الولايات المتحدة أكبر منتج للخام في العالم.

ولكن معدل النمو تباطأ هذا العام مع خفض شركات النفط الأمريكية عدد الحفارات النفطية في الوقت الذي يمضي فيه المنتجون قدما في تنفيذ خطط لخفض الانفاق علي أنشطة حفر جديدة هذا العام.