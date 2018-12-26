شاهد: رولز رويس كولينان في أبوظبي و بسعر 2.2 مليون درهم (صور)

رولز رويس كولينان في أبوظبي و بسعر 2.2 مليون درهم

عُرضت في أبو ظبي نسخة خاصة من سيارة رولز رويس كولينان SUV الجديدة، وهي أول سيارة من هذا الطراز تصل إلى المدينة.

السيارة التي يصل سعرها إلى 2.2 مليون درهم تتميز بلون الشفق الأرجواني، وأجريت عليها تعديلات بأكثر من 40000 درهم فوق السعر الأساسي لـ Cullinan.

وكان العرض في صالة عرض رولز رويس في أبو ظبي موتورز لمدة يوم واحد فقط قبل تسليمها لمالكها الجديد الفخور الذي سمح لصحيفة ذا ناشيونال بنقلها إلى فندق ريتز كارلتون أبوظبي، وغراند كانال للحصول على صور حصرية للسيارة الفاخرة.



يستمر نظام ألوان الشفق الأرجواني في جميع التفاصيل الداخلية، مع جميع العناصر المصممة حسب الطلب.

وتشمل المزايا الأخرى حصيرًا مصنوعة من صوف الحملان، وعجلات بقطر 22 بوصة، وبار سحب إلكتروني أنيق يتدحرج من أسفل المصد الخلفي بلمسة زر واحدة.

يتم تهيئة نظام الصوت وفقًا للمواصفات الدقيقة للعميل، ويمكن خفض السيارة بلمسة زر واحدة للمساعدة في دخول السائق والركاب.

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