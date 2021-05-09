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"سامسونج" تعتزم إطلاق مجموعة من الهواتف الذكية الجديدة في أغسطس

منشور 09 أيّار / مايو 2021 - 08:11
"سامسونج" تعتزم إطلاق مجموعة من الهواتف الذكية الجديدة في أغسطس
سيتم إطلاق الهواتف الذكية الجديدة في وقت مبكر عن المعتاد
أبرز العناوين
تدرس شركة سامسونج للإلكترونيات إطلاق العديد من الهواتف الذكية الجديدة في أغسطس المقبل، حيث تتطلع شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة إلى توسيع ريادتها في سوق الهواتف المحمولة

تدرس شركة سامسونج للإلكترونيات إطلاق العديد من الهواتف الذكية الجديدة في أغسطس المقبل، حيث تتطلع شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة إلى توسيع ريادتها في سوق الهواتف المحمولة، بحسب ما نشرت "الألمانية".

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وقالت مصادر إن سامسونج، أكبر بائع للهواتف الذكية في العالم، تجري محادثات مع شركات الاتصالات المحلية بشأن إطلاق طرازاتها الجديدة من الهواتف الذكية، بما في ذلك جلاكسي إس 21 إف إي، وجالاكسي زي فولد3، وجالاكسي زي فليب3 ، في أواخر أغسطس.

إذا تم التأكيد، سيتم إطلاق الهواتف الذكية الجديدة في وقت مبكر عن المعتاد.

وأفاد مطلعون على الصناعة بأن الإطلاق المبكر للهواتف الذكية الجديدة يهدف إلى سد الفجوة في إطلاق سلسلة جالاكسي نوت فابلت التي يتم إصدارها في أغسطس من كل عام.

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وكانت سامسونج قد ألمحت في وقت سابق بأنها لن تطلق هاتفا جديدا من فئة جالاكسي نوت هذا العام. 

كلمات دالة:هواتف سامسونغشركة سامسونغ

Via SyndiGate.info


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