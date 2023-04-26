سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأربعاء 26 أبريل 2023

سجل سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 26 أبريل 2023، ارتفاع مؤقت في مستهل التعاملات الصباحية تزامناً مع ارتفاع سعر الدولار وزيادة الطلب على الذهب في الفترة الحالية، وتناسباً مع تباين مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة للذهب عند 1,997 دولار.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

من خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 26 أبريل 2023 (أسعار جرامات الذهب) بمختلف عيارات الذهب بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر.

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة نحو 2,823 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,846 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم نحو 2,588 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,609 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 26 أبريل في مصر نحو 2,470 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,490 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 2,117 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,134 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 1,647 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,660 جنيهاً مصرياً.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023

سجل سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الجمعة (بيع) = 87,791 جنيهاً مصرياً.

سجل سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الأربعاء (شراء) = 88,502 جنيهاً مصرياً.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (بيع) = 19,760 جنيهاً مصرياً.

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (شراء) = 19,920 جنيهاً مصرياً.

سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023

جاء سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم (حجم 1 كيلو) الأربعاء نحو 2,822,857 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,845,714 جنيهاً مصرياً للشراء.

ونُشير إلى أنّ أسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية تختلف بحسب عدة عوامل من أهمها العيارات والمصنعية (ما يحصل عليه التاجر عن كل جرام من المشغولات الذهبية) والتي تتراوح ما بين 30 إلى 60 جنيهاً، بينما ترتفع قيمة المصنعية عند بعض التجار لتسجل ما بين 120 إلى 150 جنيهاً مصرياً.