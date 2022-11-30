شهد سعر الدولار اليوم في السودان، الأربعاء 30 نوفمبر 2022، استقرار نسبي، داخل السوق السوداء والبنوك وشركات الصرافة السودانية.

يُذكر أن الاقتصاد السوداني يمر بأزمة منذ سنوات، وتفاقمت الأزمة وأصحاب الجمود النشاط الاقتصادي منذ أكتوبر من العام المنصرم 2021.

سعر الدولار اليوم الأربعاء في السودان (السوق السوداء)

سجل سعر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء 580 جنيهاً، وفقاً لصحيفة أخبار السودان.

سعر الدولار اليوم في السودان بالبنوك

واستقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 30 نوفمبر في أغلب بنوك السودان، كالتالي:

سجل سعر الدولار في البنك السعودي السوداني: 575 جنيهاً للشراء، مقابل 579.31 جنيهاً للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك الادخار والتنمية الاجتماعية: 573.12 جنيهاً للشراء، مقابل 577.42 جنيهاً للبيع.

جاء سعر الدولار في البنك السوداني الفرنسي: 576.55 جنيهاً للشراء، مقابل 580.87 جنيهاً للبيع.

وجاء سعر الدولار في بنك النيل الأزرق: 579 جنيهاً للشراء، مقابل 583.34 جنيهاً للبيع.



ويأمل البنك المركزي في السودان خلال الفترة الحالية الحصول على الدعم المالي الأوروبي البالغ 2.5 مليار دولار، من جانب المانحين الغرب وفي مقدمتهم صندوق النقد والبنك الدوليين.