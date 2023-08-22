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سعر الدولار اليوم في السودان الثلاثاء 22 أغسطس 2023

تاريخ النشر: 22 آب / أغسطس 2023 - 08:32
سعر الدولار اليوم في السودان
سعر الدولار اليوم في السودان

ارتفع سعر الدولار اليوم في السودان، الثلاثاء 22 أغسطس في البنوك فيما استقر لدى تجار السوق الموازي أمام الجنيه السوداني.

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ويمر السودان بأزمة غذاء في الوقت الحالي على خلفية الحرب بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، ونزوح الآلاف من المواطنين من ولاية الخرطوم وولايات الأحداث إلى الولايات الأخرى.

 

سعر الدولار اليوم في السودان

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني ارتفاعاً اضافياً في البنوك ليسجل عند مستوى 602 جنيهاً سودانياً.

 

سعر الدولار في السودان اليوم في السوق السوداء

وفي السوق السوداء (غير الرسمية)، وصل سعر شراء الدولار إلى 675 جنيهاً، بينما وصل سعر بيعه إلى 680 جنيها.

وتختلف هذه الأسعار كثيراً مع الأسعار الرسمية التي تُعلنها البنوك بفارق كبير.

 

سعر اليورو اليوم في السودان

شهد سعر اليورو في السوق السوداء في السودان 725 جنيهاً.

 

أسعار العملات العربية اليوم في السودان

من خلال السطور التالية، نستعرض أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 22 أغسطس.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني

سجل سعر الريال السعودي في السوق السوداء بالسودان عند 180 جنيهاً.

سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه السوداني

سجل سعر الدرهم الإماراتي في السوق السوداء بالسودان عند 185 جنيهاً.

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سعر الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري 18 جنيه، في السوق السوداء بالسودان.

 

تجدر الإشارة إلى أن سعر الدولار وبقية العملات تختلف من تاجر إلى آخر بفارق بسيط، لذا يرجى الانتباه والأسعار قابلة للتغيير.

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