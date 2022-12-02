استقر سعر الدولار اليوم في السودان، الجمعة 2 ديسمبر 2022، خلال تعاملات السوق السوداء والبنوك وشركات الصرافة السودانية، ليواصل بذلك الجنيه السوداني مشوار الصمود.

يُذكر أن الاقتصاد السوداني يمر بأزمة منذ سنوات، وتفاقمت الأزمة وأصحاب الجمود النشاط الاقتصادي منذ أكتوبر من العام المنصرم 2021.

سعر الدولار اليوم في السودان (السوق السوداء)

استقر سعر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء عند 580 جنيهاً، وفقاً لصحيفة أخبار السودان.

سعر الدولار في السودان بالبنوك المحلية

كما استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 2 ديسمبر في أغلب بنوك السودان، كالتالي:

جاء سعر الدولار في البنك السعودي السوداني: 575 جنيهاً للشراء، مقابل 579.31 جنيهاً للبيع.

جاء سعر الدولار في بنك الادخار والتنمية الاجتماعية: 573.12 جنيهاً للشراء، مقابل 577.42 جنيهاً للبيع.

وجاء سعر الدولار في البنك السوداني الفرنسي: 576.55 جنيهاً للشراء، مقابل 580.87 جنيهاً للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك النيل الأزرق: 579 جنيهاً للشراء، مقابل 583.34 جنيهاً للبيع.

ويأمل البنك المركزي في السودان خلال الفترة الحالية الحصول على الدعم المالي الأوروبي البالغ 2.5 مليار دولار، من جانب المانحين الغرب وفي مقدمتهم صندوق النقد والبنك الدوليين.

سعر اليورو اليوم في السودان

تباين سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه السوداني، حيث سجل سعر اليورو اليوم 570 جنيهاً، كما سجل سعر الجنيه الاسترليني 713 جنيهاً.