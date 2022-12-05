سعر الدولار اليوم في سوريا الاثنين 5 ديسمبر 2022

ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا أمام الليرة في مستهل تعاملات الاثنين 5 ديسمبر لدى السوق غير الرسمية (السوداء)

سعر الدولار اليوم في سوريا الاثنين (السوق السوداء)

صعد سعر صرف الدولار اليوم في سوريا لدى السوق السوداء مقابل الليرة السورية في أسواق العاصمة دمشق، ليصل سعر الشراء عند 5760 ليرة، مقابل سعر بيع عند 5830 ليرة للدولار الواحد.

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب سعر الدولار في السوق السوداء، فإن 100 دولار يُعادل 576 ألف ليرة سورية اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022.

سعر اليورو في سوريا اليوم الاثنين 5 ديسمبر

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين عند 5760 ليرة للشراء، و 5830 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين 5 ديسمبر

جاء سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم عند 1528 ليرة للشراء، مقابل 1550 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 5 ديسمبر

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم عند مستوى 1565 ليرة للشراء، مقابل 1587 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين 5 ديسمبر

جاء سعر صرف الدينار الأردني مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 8106 ليرة للشراء، مقابل 8212 ليرة للبيع.

سعر الجنية المصري في سوريا اليوم الاثنين 5 ديسمبر

جاء سعر صرف الجنيه المصري مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 233 ليرة للشراء، مقابل 237 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية اليوم الاثنين 5 ديسمبر

سجل سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم عند 307 ليرة سورية للشراء، و 313 ليرة سورية للبيع.

تجدر الإشارة إلى أنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.