سعر الدولار اليوم في سوريا الثلاثاء 11 يوليو 2023.. يلامس عتبة 10 آلاف ليرة

قفز سعر الدولار اليوم في سوريا، الثلاثاء 11 يوليو 2023، في مستهل التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، مع خفض مصرف سوريا المركزي سعر الليرة، في تعويم جديد.

يأتي ذلك في وقت تعمل فيه الحكومة السورية بشتى الطرق لكسر الجمود الاقتصادي المنهار عن طريقة حزمة إجراءات نادرة إلى تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها كل ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز من أجل العودة إلى النشاط مرة أخرى.

سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء

ارتفع سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية في السوق السوداء، في عموم المحافظات السورية.

وسجل سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء 9900 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 10000 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب لسعر صرف الدولار في سوريا اليوم، فإن 100 دولار يُعادل 990,000 ليرة سورية اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك

سجل متوسط سعر الدولار الرسمي في البنوك السورية عند 6532 ليرة، وفقاً لنشرة المصارف.

فيما رفع المركزي السوري سعر الدولار مقابل الليرة السورية 8800 ليرة، وفقاً لنشرة الحوالات والصرافة.

أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم

من خلال ما يلي نوضح أسعار العملات الأجنبية في سوريا اليوم الثلاثاء 11 يوليو في السوق السوداء:

سعر اليورو اليوم في سوريا الثلاثاء 11 يوليو

جاء سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم عند 10904 ليرة للشراء، و 11019 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء

جاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية عند 2637 ليرة لشراء كل ريال مقابل 2667 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 2693 ليرة للشراء، مقابل 2723 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية

جاء سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء عند 13990 ليرة للشراء، مقابل 14140 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

سجل سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 377 ليرة للشراء، مقابل 383 ليرة للبيع.

كما نُشير إلى إنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.