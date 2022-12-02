سعر الدولار اليوم في سوريا الجمعة 2 ديسمبر 2022

انخفض سعر الدولار اليوم في سوريا أمام الليرة في مستهل تعاملات الجمعة 2 ديسمبر لدى السوق غير الرسمية (السوداء)

سعر الدولار اليوم في سوريا الجمعة (السوق السوداء)

تراجع سعر صرف الدولار اليوم في سوريا لدى السوق السوداء مقابل الليرة السورية في أسواق العاصمة دمشق، ليصل سعر الشراء عند 5600 ليرة، مقابل سعر بيع عند 5650 ليرة للدولار الواحد.

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب سعر الدولار في السوق السوداء، فإن 100 دولار يُعادل 565 ألف ليرة سورية اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022.

سعر اليورو في سوريا اليوم الجمعة 2 ديسمبر

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة عند 5876 ليرة للشراء، و 5933 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة 2 ديسمبر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم عند 1495 ليرة للشراء، مقابل 1512 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 2 ديسمبر

جاء سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم عند مستوى 1523 ليرة للشراء، مقابل 1539 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة 2 ديسمبر

بلغ سعر صرف الدينار الأردني مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 7873 ليرة للشراء، مقابل 7952 ليرة للبيع.

سعر الجنية المصري في سوريا اليوم الجمعة 2 ديسمبر

سجل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 226 ليرة للشراء، مقابل 230 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية اليوم الجمعة 2 ديسمبر

جاء سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم عند 298 ليرة سورية للشراء، و 303 ليرة سورية للبيع.

يُذكر أنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.