سعر الدولار اليوم في سوريا الجمعة 9 ديسمبر 2022

شهد سعر الدولار اليوم في سوريا ارتفاعاً ملحوظاً مقابل الليرة في مستهل تعاملات الجمعة 9 ديسمبر في السوق غير الرسمية (السوداء)، ليسجل أعلى مستوى في تاريخ التداولات عند إغلاق أمس الخميس.

سعر الدولار اليوم في سوريا الجمعة (السوق السوداء)

نشط سعر صرف الدولار اليوم في سوريا لدى السوق السوداء أمام الليرة السورية في أسواق العاصمة دمشق، ليسجل سعر الشراء عند 5870 ليرة، مقابل سعر بيع عند 5930 ليرة للدولار الواحد.

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

وفقاً لـ سعر الدولار في السوق السوداء، فإن 100 دولار يُعادل 587 ألف ليرة سورية اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022.

سعر اليورو في سوريا اليوم الجمعة 9 ديسمبر

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة عند 6182 ليرة للشراء، و 6250 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة 9 ديسمبر

جاء سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم عند 1561 ليرة للشراء، مقابل 1580 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 9 ديسمبر

سجل سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم عند مستوى 1596 ليرة للشراء، مقابل 1615 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة 9 ديسمبر

سجل سعر صرف الدينار الأردني مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 8267 ليرة للشراء، مقابل 8360 ليرة للبيع.

سعر الجنية المصري في سوريا اليوم الجمعة 9 ديسمبر

بلغ سعر صرف الجنيه المصري مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 237 ليرة للشراء، مقابل 241 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية اليوم الجمعة 9 ديسمبر

جاء سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم عند 213 ليرة سورية للشراء، و 318 ليرة سورية للبيع.

تجدر الإشارة إلى أنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.