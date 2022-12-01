سعر الدولار اليوم في سوريا الخميس 1 ديسمبر 2022.. ارتفاع جديد

شهد سعر الدولار اليوم في سوريا ارتفاعاً جديداً مقابل الليرة في بداية تعاملات الخميس 1 ديسمبر لدى السوق غير الرسمية (السوداء)

سعر الدولار اليوم في سوريا الخميس (السوق السوداء)

افتتح سعر صرف الدولار اليوم في سوريا لدى السوق السوداء على ارتفاع جديد مقابل الليرة السورية في أسواق العاصمة دمشق، ليصل سعر الشراء عند 5625 ليرة، مقابل سعر بيع عند 5675 ليرة للدولار الواحد.

سعر اليورو في سوريا اليوم الخميس 1 ديسمبر

وصل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الخميس عند 5872 ليرة للشراء، و 5930 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 1 ديسمبر

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم عند 1495 ليرة للشراء، مقابل 1512 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 1 ديسمبر

سجل سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم عند مستوى 1529 ليرة للشراء، مقابل 1545 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 1 ديسمبر

جاء سعر صرف الدينار الأردني مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 7924 ليرة للشراء، مقابل 8003 ليرة للبيع.

سعر الجنية المصري في سوريا اليوم الخميس 1 ديسمبر

جاء سعر صرف الجنيه المصري مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 227 ليرة للشراء، مقابل 231 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية اليوم الخميس 1 ديسمبر

بلغ سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم عند 300 ليرة سورية للشراء، و 304 ليرة سورية للبيع.

من الجدير بالذكر الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.