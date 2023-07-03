سعر الدولار اليوم في لبنان الاثنين 3 يوليو 2023.. انخفاض جديد

انخفض سعر الدولار اليوم في لبنان، مقابل الليرة اللبنانية في مستهل تعاملات الاثنين 3 يوليو 2023، في السوق غير الرسمية "السوداء".

يأتي ذلك في ظل ترقب كبير لسعر الصرف في منصة صيرفة، بالإضافة إلى تساؤلات حول من سيخلف رياض سلامة حاكم مصرف لبنان الحالي.

يُذكر أنّ لبنان تمر بأزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي ضمن الأسوأ في العالم منذُ عام 1850، والتي على أثرها خسرت العملة المحلية (الليرة) نحو 95% من قيمتها.

سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء

سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية انخفاضاً صباح تعاملات اليوم الاثنين في السوق السوداء وعند الصرافين ليسجل ما بين 91,500 ليرة للشراء، و 91,200 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في صيرفة

استقر سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد عبر منصة Sayrafa ليسجل عند مستوى صرف 86,200 ليرة، حسب آخر بيانات صادرة من بنك لبنان المركزي.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

وكان محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أعلن في وقت سابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 15 ألف ليرة لكل دولاراعتباراً من 1 فبراير 2023.

ونُشير إلى أنّ أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ما زالت تختلف من وقت لآخر ومن صراف وآخر، وبالتالي من الممكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.