سعر الذهب اليوم في الاردن الجمعة 2 ديسمبر 2022

استهل سعر الذهب اليوم في الاردن الجمعة 2 ديسمبر، خلال تعاملات الساعات الأولى على الأسعار النهائية ليوم الخميس، وسجلت العقود الآجلة عند سعر 1,797.26 دولار للأوقية.

ومن خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في الاردن لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان سعر أوقية الذهب والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 24

سجل سعر غرام الذهب من عيار 24 اليوم عند 40.99 دينار أردني، بما يُعادل 57.78 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الجمعة في الأردن

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 37.57 دينار أردني، ما يُعادل 52.97 دولار.

سعر الذهب اليوم الجمعة عيار 21 في الأردن

سجل سعر الذهب عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين) اليوم الجمعة عند 35.86 دينار، بما يُعادل 50.56 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة في الأردن

وجاء سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 18 عند 30.74 دينار أردني، بما يُعادل 43.34 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الجمعة في الأردن

سجل سعر غرام الذهب من عيار 14 اليوم الجمعة عند 23.91 دينار أردني، ما يُعادل 33.71 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الجمعة في الأردن

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الجمعة 2 ديسمبر في الأردن عند 1,274.80 دينار أردني، بما يُعادل 1,797.26 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة في الأردن

جاء سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الجمعة 2 ديسمبر عند 40,985.74 دينار أردني، ما يُعادل 57,783.21 دولار.

سعر جنيه الذهب في الاردن اليوم

بلغ سعر جنيه الذهب اليوم الجمعة في الأردن عند 286.90 دينار أردني، ما يُعادل 404.48 دولار.

تجدر الإشارة إلى أن هناك ما يُقارب من 850 تاجراً وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة الأردنية.