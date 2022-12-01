سعر الذهب اليوم في الاردن الخميس 1 ديسمبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في الاردن الخميس 1 ديسمبر، ارتفاع نسبي في مستهل التعاملات الصباحية تناسباً مع صعود مؤشر الذهب في البورصة العالمية، وسجلت العقود الآجلة عند سعر 1,779.60 دولار للأوقية.

ومن خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في المملكة الأردنية لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان سعر أوقية الذهب والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 24

جاء سعر غرام الذهب من عيار 24 اليوم عند 40.58 دينار أردني، بما يُعادل 57.22 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الخميس في الأردن

سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 37.20 دينار أردني، ما يُعادل 52.45 دولار.

سعر الذهب اليوم الخميس عيار 21 في الأردن

وجاء سعر الذهب عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين) اليوم الخميس عند 35.51 دينار، بما يُعادل 50.06 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس في الأردن

سجل سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 18 عند 30.44 دينار أردني، بما يُعادل 42.91 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس في الأردن

بلغ سعر غرام الذهب من عيار 14 اليوم الأربعاء عند 23.67 دينار أردني، ما يُعادل 33.38 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في الأردن

بلغ سعر أونصة الذهب اليوم الخميس 1 ديسمبر في الأردن عند 1,262.27 دينار أردني، بما يُعادل 1,779.60 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الخميس في الأردن

سجل سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الخميس 1 ديسمبر عند 40,582.89 دينار أردني، ما يُعادل 57,215.43 دولار.

سعر جنيه الذهب في الأردن اليوم

جاء سعر جنيه الذهب اليوم الخميس في الأردن عند 284.08 دينار أردني، ما يُعادل 400.48 دولار.

تجدر الإشارة إلى أن هناك ما يُقارب من 850 تاجراً وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة الأردنية.