تباين سعر الذهب اليوم في الامارات الجمعة 2 ديسمبر 2022، في مستهل تعاملات اليوم تناسباً مع تراجع مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة اليوم عند مستوى 1,799.46 دولار للأوقية.

ومن خلال السطور التالية سنتعرف على سعر الذهب اليوم في الإمارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، بالإضافة إلى بيان أسعار الأوقية والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الامارات عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الامارات اليوم عند 212.50 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 57.85 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الجمعة في الإمارات

سجل سعر الذهب عيار 22 في الإمارات اليوم عند 194.80 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 53.03 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في الإمارات

جاء سعر غرام الذهب عيار 21 اليوم في الامارات الجمعة 2 ديسمبر عند 185.94 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 50.62 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في الامارات

سجل سعر الذهب اليوم في الامارات عيار 18 عند 159.38 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 43.39 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الامارات

جاء سعر الذهب عيار 14 اليوم في الامارات عند 123.96 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 33.75 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم في الامارات

وجاء سعر الذهب عيار 12 اليوم في الامارات عند 106.25 درهماً إمارتياً، ما يُعادل 28.93 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الجمعة في الإمارات

بلغ سعر أونصة الذهب في الامارات اليوم الجمعة 2 ديسمبر : 6,609.61 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1,799.46 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في الامارات

جاء سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الجمعة 2 ديسمبر : 212,503.74 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 57,853.94 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في الامارات

جاء سعر جنيه الذهب اليوم في الامارات عند 1,487.53 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 404.96 دولار.