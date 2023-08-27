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سعر الذهب اليوم في العراق الأحد 27 أغسطس 2023

تاريخ النشر: 27 آب / أغسطس 2023 - 05:48
سعر الذهب اليوم في العراق
سعر الذهب اليوم في العراق

شهد سعر الذهب اليوم في العراق، الأحد 27 أغسطس، ارتفاع نسبي في مستهل جلسات التداول على الرغم مع تراجع سعر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند مستوى 1,915.55 دولار للأوقية، وفي السطور التالية سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في العراق لجميع أعيرة الذهب بالدينار العراقي (IQD).

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سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24

جاء سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 80,704.02 دينار عراقي، ما يُعادل 61.59 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق عند 73,978.68 دينار عراقي، ما يُعادل 56.45 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في العراق

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 70,616.02 دينار عراقي، ما يُعادل 53.89 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 18 اليوم الأحد في العراق عند 60,528.01 دينار عراقي، ما يُعادل 46.19 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 47,077.34 دينار عراقي، بما يُعادل 35.93 دولار.

 

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سعر أوقية الذهب اليوم الأحد في العراق

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2,510,177.43 دينار عراقي، بما يُعادل 1,915.55 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الأحد في العراق

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الأحد 27 أغسطس في العراق عند 80,704,018.20 دينار عراقي، بما يُعادل 61,586.32 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في العراق

سجل سعر جنيه الذهب اليوم الأحد في العراق عند 564,928.13 دينار عراقي، أي ما يُعادل 431.12 دولار.

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