سعر الذهب اليوم في العراق الخميس 1 ديسمبر 2022

ارتفع سعر الذهب اليوم في العراق، الخميس 1 ديسمبر، ارتفاعاً طفيفاً مع بداية تعاملات اليوم الصباحية، تناسباً مع سعر البورصة العالمية، سجلت العقود الآجلة عند مستوى 1,779.60 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم في العراق بالدينار العراقي (IQD).

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24

جاء سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 82,967.10 دينار عراقي، ما يُعادل 57.22 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم الخميس 1 ديسمبر في العراق عند 76,053.18 دينار عراقي، ما يُعادل 52.45 دولار.

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 21

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 72,596.22 دينار عراقي، ما يُعادل 50.06 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس في العراق عند 62,225.33 دينار عراقي، ما يُعادل 42.91 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس في العراق

بلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 48,397.48 دينار عراقي، بما يُعادل 33.38 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم الخميس في العراق

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في العراق عند 41,483.55 دينار عراقي، ما يُعادل 28.61 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في العراق

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2,580,567.32 دينار عراقي، بما يُعادل 1,779.60 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الخميس في العراق

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الخميس 1 ديسمبر في العراق عند 82,967,104.02 دينار عراقي، بما يُعادل 57,215.43 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في العراق

بلغ سعر جنيه الذهب اليوم الخميس في العراق عند 580,769.73 دينار عراقي، أي ما يُعادل 400.48 دولار.