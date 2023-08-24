شهد سعر الذهب اليوم في دبي، الخميس 24 أغسطس 2023، ارتفاعاً طفيفاً في مستهل تعاملات اليوم تناسباً مع ارتفاع مؤشر سعر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الفورية عند مستوى 1,921.37 دولار للأوقية.

وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في الامارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان أسعار الأوقية والكيلو.

سعر الذهب اليوم في دبي عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في دبي اليوم عند 226.89 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 61.77 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الخميس في دبي

سجل سعر الذهب عيار 22 في دبي اليوم عند 207.99 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 56.63 دولار.

سعر الذهب اليوم في دبي عيار 21

سجل سعر غرام الذهب عيار 21 في الإمارات اليوم الخميس 24 أغسطس عند 198.53 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 54.05 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في دبي

سجل سعر الذهب اليوم في الامارات عيار 18 عند 170.17 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 46.33 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الإمارات

جاء سعر الذهب عيار 14 اليوم في الإمارات عند 132.35 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 36.03 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في دبي

جاء سعر أونصة الذهب في دبي اليوم الخميس 24 أغسطس عند 7,057.20 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1,921.37 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في دبي

سجل سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الخميس عند 226,894.08 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 61,773.43 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في دبي

وجاء سعر جنيه الذهب اليوم في دبي عند 1,588.26 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 432.4 دولار.