سجل سعر الذهب اليوم في عمان الثلاثاء 6 ديسمبر 2022، استقراراً بأسواق الصاغة في سلطنة عمان، تناسباً مع سعر الذهب في البورصة العالمية حيث سجلت العقود الفورية عند 1,769.71 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في عمان

من خلال السطور التالية سنتعرف على اسعار الذهب في عمان اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022، لجميع العيارات (24, 22 ,21, 18, 14) بالريال العماني OMR هذا بالإضافة إلى بيان سعر الأوقية والكيلو لخام الذهب، وهي على النحو الآتي:

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 في عمان: 21.90 ريال عماني ما يُعادل 56.90 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في عمان: 20.08 ريال عماني، ما يُعادل 52.16 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في عمان: 19.16 ريال عماني، ما يُعادل 49.79 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 في عمان: 16.43 ريال عماني، ما يُعادل 42.67 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في عمان: 12.78 ريال عماني، ما يُعادل 33.19 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 في عمان: 10.95 ريال عماني، ما يُعادل 28.45 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في عمان

بلغ سعر أونصة الذهب اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر في سلطنة عمان عند 681.25 ريال عماني، بما يُعادل 1,769.71 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في سلطنة عمان

جاء سعر كيلو الذهب في عمان اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر عند 21,902.68 ريال عماني، ما يُعادل 56,897.46 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في عمان

جاء سعر جنيه الذهب اليوم في سلطنة عمان عند 153.32 ريال عماني، أي ما يُعادل 398.32 دولار.