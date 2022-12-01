شهد سعر الذهب اليوم في عمان الخميس 1 ديسمبر 2022، ارتفاعاً طفيفاً بأسواق الصاغة في سلطنة عمان، تناسباً مع ارتفاع سعر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الفورية عند 1,782.27 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في عمان

من خلال هذا المقال سنتعرف على أسعار الذهب في عمان اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022، لجميع العيارات (24, 22 ,21, 18, 14) بالريال العماني OMR هذا بجانب بيان سعر الأوقية والكيلو لخام الذهب، وهي على النحو الآتي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في عمان: 22.06 ريال عماني ما يُعادل 57.30 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في عمان: 20.22 ريال عماني، ما يُعادل 52.53 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 في عمان: 18.30 ريال عماني، ما يُعادل 50.14 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في عمان: 16.55 ريال عماني، ما يُعادل 42.98 دولار.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 في عمان: 12.87 ريال عماني، ما يُعادل 33.43 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 في عمان: 11.03 ريال عماني، ما يُعادل 28.65 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في عمان

بلغ سعر أونصة الذهب اليوم الخميس 1 ديسمبر في سلطنة عمان عند 686.21 ريال عماني، بما يُعادل 1,782.27 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في سلطنة عمان

سجل سعر كيلو الذهب في عمان اليوم الخميس 1 ديسمبر عند 22,062.15 ريال عماني، ما يُعادل 57,301.27 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في عمان

جاء سعر جنيه الذهب اليوم في سلطنة عمان عند 154.44 ريال عماني، أي ما يُعادل 401.12 دولار.