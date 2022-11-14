سعر الذهب اليوم في لبنان الاثنين 14 نوفمبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في لبنان، الاثنين 14 نوفمبر ارتفاع نسبي في مستهل تعاملات اليوم المبكرة، تناسباً مع تباين سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية عند 1760.64 دولار للأوقية.

أسعار الذهب اليوم في لبنان

من خلال السطور التالية نعرض لكم بياناً عن متوسط أسعار الذهب في لبنان اليوم بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21،22، 18):

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 85249.72 ليرة لبنانية، بما يُعادل (56.61 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 78145.58 ليرة لبنانية، بما يُعادل (51.89 دولار).

وصل سعر الذهب اليوم في لبنان عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 74593.50 ليرة لبنانية، بما يُعادل (49.53 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 63937.29 ليرة لبنانية، ما يُعادل (42.45 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في لبنان عند 49729.00 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (33.02 دولار).

جاء سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في لبنان عند 42624.86 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (28.30 دولار).

سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين في لبنان

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في لبنان اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022 عند 2651564.64 ليرة لبنانية، ما يُعادل (1760.64 دولار).

سعر الجنية الذهب في لبنان اليوم

بلغ سعر جنيه الذهب الذهب اليوم الاثنين 14 نوفمبر عند 596748.03 ليرة، بما يُعادل (396.24 دولار).

سعر كيلو الذهب في لبنان اليوم الاثنين

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين 14 نوفمبر في لبنان عند 85249719.16 ليرة، ما يُعادل 56605.85 دولار.