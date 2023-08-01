شهد سعر الذهب اليوم في مصر، الثلاثاء 1 أغسطس 2023، استقراراً مع بداية التعاملات الصباحية، على نفس تعاملات أمس، في ظل انخفاض مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة للذهب عند 1,960 دولار.

سعر الذهب اليوم في مصر بيع وشراء

في هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 1 أغسطس 2023 (أسعار جرامات الذهب) بمختلف عيارات الذهب هذا بجانب بيان سعر جنيه الذهب اليوم في مصر.

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء نحو 2,457 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,469 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم نحو 2,252 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,263 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في مصر نحو 2,150 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,160 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 1,843 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,851 جنيهاً مصرياً للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 1,433 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,440 جنيهاً مصرياً.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023

جاء سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (بيع) = 17,200 جنيهاً مصرياً.

جاء سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (شراء) = 17,280 جنيهاً مصرياً.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023

جاء سعر أونصة الذهب في مصر اليوم (بيع) = 76,417 جنيهاً مصرياً.

جاء سعر أونصة الذهب في مصر اليوم (شراء) = 76,773 جنيهاً مصرياً.

سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023

سجل سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم (حجم 1 كيلو) نحو 2,457,143 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,468,571 جنيهاً مصرياً للشراء.

ونُشير إلى أنّ أسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية تختلف بحسب عدة عوامل من أهمها العيارات والمصنعية (ما يحصل عليه التاجر عن كل جرام من المشغولات الذهبية) والتي تتراوح ما بين 30 إلى 60 جنيهاً، بينما ترتفع قيمة المصنعية عند بعض التجار لتسجل ما بين 120 إلى 150 جنيهاً مصرياً.