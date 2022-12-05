تباين سعر الريال السعودي في مصر اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022، مقابل الجنيه المصري في البنوك وشركات الصرافة، وكانت السعودية قد أعلنت مؤخراً تمديد أجل وديعة لدى البنك المركزي المصري بمقدار 5 مليارات دولار وبسعر فائدة متوسط وطويل الأجل وذلك بهدف دعم الاقتصاد المصري.

وبلغ حجم تحويلات المصريين العاملين في السعودية 11.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020 - 2021 مقابل 9.6 مليار دولار في العام المالي 2019 - 2022، أي بزيادة قدرها 17%.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم

صعد سعر الريال السعودي مع بداية تعاملات الاثنين في البنك المركزي المصري ليصل عند مستوى 6.53 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 6.55 جنيهاً مصرياً للبيع، وذلك بحسب ما تم نشره من قبل "البنك المركزي المصري".

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في البنك الأهلي

استقر سعر الريال السعودي في مصر اليوم بالبنك الأهلي المصري (أكبر البنوك الحكومية)، عند مستوى 6.51 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 6.53 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم ليسجل عند مستوى 6.51 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 6.53 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في البنك التجاري الدولي (CIB)

تباين سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في البنك التجاري الدولي (CIB) عند مستوى صرف 6.51 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 6.54 جنيهاً مصرياً للبيع.