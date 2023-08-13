سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء الأحد 13 أغسطس 2023

انخفض سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء، خلال تداولات اليوم الأحد 13 أغسطس 2023 في عموم المحافظات السورية، وسط ترقب وتوقعات بمزيد من الصعود على خلفية قرار المركزي السوري.

سعر اليورو اليوم في سوريا

انخفض سعر اليورو اليوم في سوريا مقابل الليرة السورية، وسجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم عند 14774 ليرة للشراء، و 14998 ليرة للبيع.

سعر الدولار اليوم في سوريا

وتراجع سعر الدولار في سوريا اليوم في السوق السوداء ليسجل 13500 ليرة للشراء، و 13700 ليرة للبيع.

أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم

من خلال السطور التالية نوضح أسعار العملات الأجنبية في سوريا اليوم الأحد 13 أغسطس في السوق السوداء:

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

جاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية عند 3600 ليرة لشراء كل ريال مقابل 3657 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 3672 ليرة للشراء، مقابل 3730 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية

سجل سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الأحد عند 19066 ليرة للشراء، مقابل 19357 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

جاء سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 498 ليرة للشراء، مقابل 507 ليرة للبيع.

كما نُشير إلى إنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.