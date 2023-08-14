سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء الاثنين 14 أغسطس 2023

ارتفع سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء، خلال تداولات اليوم الاثنين 14 أغسطس 2023 في عموم المحافظات السورية، وسط ترقب وتوقعات بمزيد من الصعود على خلفية قرار المركزي السوري.

سعر اليورو اليوم في سوريا

صعد سعر اليورو اليوم في سوريا مقابل الليرة السورية، وسجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم عند 14719 ليرة للشراء، و 14943 ليرة للبيع.

سعر الدولار اليوم في سوريا

وارتفع سعر الدولار في سوريا اليوم في السوق السوداء ليسجل 13450 ليرة للشراء، و 13650 ليرة للبيع.

أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم

من خلال السطور التالية نوضح أسعار العملات الأجنبية في سوريا اليوم الاثنين 14 أغسطس في السوق السوداء:

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

جاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية عند 3587 ليرة لشراء كل ريال مقابل 3643 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

جاء سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 3659 ليرة للشراء، مقابل 3716 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية

سجل سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين عند 18996 ليرة للشراء، مقابل 19286 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

سجل سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 496 ليرة للشراء، مقابل 505 ليرة للبيع.

ونُشير إلى إنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.