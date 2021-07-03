سعر "بيتكوين يرتفع بـ" 4.8% قرب 35 ألف دولار

ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 4.8% منذ الساعة 5 من مساء الجمعة لتصل إلى 34 ألفا و723 دولار في الساعة 10 صباحا في نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وتقلبت أسعار بيتكوين بنسبة 5.2%، حيث يتم تداولها بين 33 ألفا و107 دولارات و 34 ألفا و817 دولار. وانخفضت الآن بنسبة 46% عن أعلى مستوى عند 64 ألفا و870 دولار الذي وصلت إليه في 14 أبريل.

وأضافت عملة بيتكوين 1ر0% إلى قيمتها في الأسبوع الماضي وارتفعت بنسبة 20% حتى الآن هذا العام.