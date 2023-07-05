شهد سعر جرام الذهب اليوم في مصر، الأربعاء 5 يوليو 2023، انخفاضاً مع بداية التعاملات الصباحية، على نفس نهاية تعاملات أمس، في ظل تراجع تباين مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة للذهب عند 1,926 دولار.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر بيع وشراء

في هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 5 يوليو 2023 (أسعار جرامات الذهب) بمختلف عيارات الذهب بالإضافة إلى سعر جنيه الذهب اليوم في مصر.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء نحو 2,523 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,535 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم نحو 2,313 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,324 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في مصر نحو 2,208 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,2018 جنيهاً مصرياً للشراء.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 1,893 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,901 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 1,472 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,479 جنيهاً مصرياً.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (بيع) = 17,664 جنيهاً مصرياً.

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (شراء) = 17,744 جنيهاً مصرياً.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023

سجل سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الأربعاء (بيع) = 78,479 جنيهاً مصرياً.

سجل سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الأربعاء (شراء) = 78,834 جنيهاً مصرياً.

سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023

جاء سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم (حجم 1 كيلو) نحو 2,523,429 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,534,857 جنيهاً مصرياً للشراء.

ونُشير إلى أنّ أسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية تختلف بحسب عدة عوامل من أهمها العيارات والمصنعية (ما يحصل عليه التاجر عن كل جرام من المشغولات الذهبية) والتي تتراوح ما بين 30 إلى 60 جنيهاً، بينما ترتفع قيمة المصنعية عند بعض التجار لتسجل ما بين 120 إلى 150 جنيهاً مصرياً.