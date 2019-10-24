سناب شات تكشف نتائج الربع الثالث لعام 2019

أبلغت “سناب شات” عن نتائج الربع الثالث لعام 2019، حيث كشفت أنها أضافت 7 ملايين مستخدم جديد وجلبت 446 مليون دولار من العائدات، ويبدو أن كلا الرقمين يفوق بكثير توقعات المحللين للشركة.

ارتفع عدد المستخدمين النشطين يوميا على Snapchat إلى 210 مليون، بزيادة عن 203 مليون في الربع الأخير.

وقد جاء معظم النمو من خارج أمريكا الشمالية وأوروبا، حيث أضاف Snap مليون مستخدم جديد من كل منهما.

عزت الشركة النمو خارج الولايات المتحدة إلى تطبيق Android الذي أعيد بناؤه، حيث أصبحت أجهزة iPhone أكثر هيمنة.

وقال Spiegel خلال مكالمة مع المستثمرين: “بعد إعادة بناء تطبيق Android الخاص بنا، أصبح Snapchat الآن أكثر أداء على مجموعة واسعة من الأجهزة، ونحن نعمل على توطين وجهود أخرى لخلق تجربة مستخدم أفضل في الأسواق الدولية”.

“لقد ساعدنا ذلك على زيادة معدل مستخدمي أندرويد الجدد الذين لا يقومون بتنزيل Snapchat فحسب بل يستخدمونه أيضًا بشكل مستمر للتحدث مع أصدقائهم، مما يساهم في نمو مستخدمنا اليومي النشط.”

أشاد شبيجل مرة أخرى بمشاركة Snapchat العالية و “قيادتها المهمة” في الواقع المعزز. وأشار إلى أن “كل مستخدم نشط يوميا يفتح Snapchat 30 مرة يوميا في المتوسط”، وأن كل مستخدم يومي “يتفاعل مع الواقع المعزز تقريبا 30 مرة يوميا في المتوسط.”

في وقت لاحق من المكالمة، قال المدير المالي للشركة Derek Andersen أن الشركة ترى “إمكانات كبيرة” في الإعلان الواقعي المعزز.

وصف Spiegel أيضا أعمال الشركة الناشئة الخاصة بالأجهزة بأنها جزء مهم من استراتيجية AR الخاصة بالشركة، وقال إن سناب شات في برنامج Spectacles 3 القادم سيكون “لبنة مهمة لتكنولوجيا الواقع المعزز لدينا”. في الوقت نفسه، أوضح أن Snap لا يتوقع بيع الكثير من النظارات.