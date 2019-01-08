سهما Amazon وNetflix يقودان مكاسب للجلسة الثانية على التوالي في بورصة وول ستريت

قاد سهما Amazon وNetflix مكاسب للجلسة الثانية على التوالي في بورصة وول ستريت الاثنين 8 يناير

قاد سهما Amazon وNetflix مكاسب للجلسة الثانية على التوالي في بورصة وول ستريت الاثنين 8 يناير، حيث ساعد استئناف المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على الحد من المخاوف التي تسببت في هبوط السوق في الأشهر الماضية.



وارتفع المؤشر Dow Jones الصناعي 98.32 نقطة، أو ما يعادل 0.42%، إلى 23531.48 نقطة.



وصعد المؤشر S&P500 بمقدار 17.76 نقطة، أو ما يعادل 0.70%، إلى 2549.7 نقطة.



وزاد المؤشر Nasdaq المجمع 84.61 نقطة، أو 1.26%، مسجلاً 6823.47 نقطة.

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