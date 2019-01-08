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سهما Amazon وNetflix يقودان مكاسب للجلسة الثانية على التوالي في بورصة وول ستريت

سهما Amazon وNetflix يقودان مكاسب للجلسة الثانية على التوالي في بورصة وول ستريت
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