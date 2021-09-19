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سوق الأسهم السعودية: اكتتاب الأفراد بأسهم stc يبدأ اليوم

منشور 19 أيلول / سبتمبر 2021 - 08:48
اكتتاب الأفراد بأسهم stc يبدأ اليوم
سوق الأسهم السعودية
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شهدت سوق الأسهم السعودية اليوم الأحد 19 سبتمبر بدء عملية اكتتاب الأفراد بأسهم الشركات العربية  لخدمات الإنترنت والاتصالات solutions by stc والتي ستستمر لغاية يوم الثلاثاء 21 سبتمبر الحالي.

شهدت سوق الأسهم السعودية اليوم الأحد 19 سبتمبر بدء عملية اكتتاب الأفراد بأسهم الشركات العربية  لخدمات الإنترنت والاتصالات solutions by stc والتي ستستمر لغاية يوم الثلاثاء 21 سبتمبر الحالي.

سوق الأسهم السعودية 

حيث تم تخصيص 2,400,000 سهم عادي في سوق الأسهم ال أي 10%  من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

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وكانت القيمة الإجمالية لاكتتاب المؤسسات قد وصلت 471 مليار ريال، بنسبة تغطية تجاوزت المتوقع بـ130 ضعفاً. 

ووفق ما صرحت عنه الشركة العربية  والاتصالات "حلول إس تي سي"   “(STC Solutions)” تم تحديد النطاق السعري للعرض في حدود 136-151 ريالاً للسهم ، ما يجعل قيمة العرض بين 3.26 و 3.62 مليار ريال، وبناءاً  على هذا النطاق السعري. 

ويعد هذا الاكتتاب نقلة نوعية ومهمة في دعم الشركات العاملة بمجال قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات،وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030،  حيث يعد الاستثمار بالتقنية من الأولويات المهمة التي تتجه لها المملكة العربية السعودية . .

وأكدت شركة stc على نجاحها  وتحولها من استحواذ بـ 100 مليون ريال لشركة تقدر قيمتها الحالية بأكثر من 18 مليار ريال.

كلمات دالة:الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم السعودية

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