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سوق الأسهم السعودية تبدأ التداول على أسهم Solutions by STC اليوم

منشور 30 أيلول / سبتمبر 2021 - 07:58
السوق المالية السعودية تبدأ التداول على أسهم Solutions by STC اليوم
طرحت الشركة  العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات  24 مليون سهم  تمثل 20% من رأسمالها، وخُصص 90% منها للمؤسسات، و10% للأفراد، وبلغ سعر الطرح 151 ريالاً للسهم
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بدء اليوم في السوق المالية السعودية " تداول"  تداول أسهم الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "solutions by stc" في السوق الرئيسية.

بدء اليوم في السوق المالية السعودية " تداول"  تداول أسهم الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "solutions by stc" في السوق الرئيسية.

اقرأ ايضاًسوق الأسهم السعودية: اكتتاب الأفراد بأسهم stc يبدأ اليومسوق الأسهم السعودية: اكتتاب الأفراد بأسهم stc يبدأ اليوم

أسهم Solutions by STC

حيث طرحت الشركة  العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات  24 مليون سهم  تمثل 20% من رأسمالها، وخُصص 90% منها للمؤسسات، و10% للأفراد، وبلغ سعر الطرح 151 ريالاً للسهم.

وأعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "solutions by stc" ، على أن عملية اكتتاب الأفراد تم انهائها بنجاح في اكتتابها العام يوم الاثنين،حيث أشارت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات  "solutions by stc"  أن  تغطية اكتتاب المستثمرين الأفراد تم بنحو 24 مرة.
 

كلمات دالة:أسهم Solutions by STC

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