سوق الأسهم السعودية تبدأ التداول على أسهم Solutions by STC اليوم

بدء اليوم في السوق المالية السعودية " تداول" تداول أسهم الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "solutions by stc" في السوق الرئيسية.

أسهم Solutions by STC

حيث طرحت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات 24 مليون سهم تمثل 20% من رأسمالها، وخُصص 90% منها للمؤسسات، و10% للأفراد، وبلغ سعر الطرح 151 ريالاً للسهم.

البث المباشر لحفل إدراج الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (solutions by stc) https://t.co/JJmxRglJZn — Saudi Exchange | تداول السعودية (@tadawul) September 30, 2021

وأعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "solutions by stc" ، على أن عملية اكتتاب الأفراد تم انهائها بنجاح في اكتتابها العام يوم الاثنين،حيث أشارت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "solutions by stc" أن تغطية اكتتاب المستثمرين الأفراد تم بنحو 24 مرة.

