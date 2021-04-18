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سوق السيارات في الصين يشهد تحسن قوي في الربع الأول من العام الجاري

منشور 18 نيسان / أبريل 2021 - 06:51
سوق السيارات في الصين يشهد تعاف قوي في الربع الأول من العام الجاري
توقعت الحكومة الصينية تحقيق معدل نمو لاقتصاد البلاد بأكثر من 6 في المائة، وتراجعت سوق السيارات في الصين بواقع 6 في المائة في 2020 بسبب تداعيات الوباء
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أشارت تقديرات خبراء إلى أن سوق السيارات في الصين ستتعافى بقوة من تداعيات أزمة جائحة كورونا، وتحقق معدل نمو يتجاوز 6 في المائة خلال العام الجاري

أشارت تقديرات خبراء إلى أن سوق السيارات في الصين ستتعافى بقوة من تداعيات أزمة جائحة كورونا، وتحقق معدل نمو يتجاوز 6 في المائة خلال العام الجاري، وفقا لـ"الألمانية".

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وتوقع كوي دونجشو، رئيس رابطة منتجي سيارات الركوب في الصين، في تصريحات أمس، قبل افتتاح المعرض الدولي للسيارات "أوتو شنغهاي"، أن تكون السوق قادرة على "معادلة النمو الاقتصادي، أو أن تتجاوزه بقليل".

وتوقعت الحكومة الصينية تحقيق معدل نمو لاقتصاد البلاد بأكثر من 6 في المائة، وتراجعت سوق السيارات في الصين بواقع 6 في المائة في 2020 بسبب تداعيات الوباء، الذي ضرب البلاد بقوة في بداية العام الماضي، ومنذ الصيف الماضي، تمكنت الصين إلى حد كبير من السيطرة على الوباء، حيث جرى الإبلاغ عن حالات تفش محدودة منذ ذلك الحين.

ويتوقع أن تشهد مبيعات السيارات الكهربائية نموا سريعا في الصين، التي تعد أكبر سوق عالمية لهذه السيارات. وقال كوي: "تحقيق (معدل نمو بواقع) 70 في المائة لن يكون مشكلة، أعتقد أن مركبات الطاقة الكبيرة ستتوسع أكثر".

وأوضح كوي أن المستهلكين الآن لديهم مزيد من الثقة بجودة وإمكانية الاعتماد على السيارات الكهربائية. بدوره قال جي شينجوانج، مدير رابطة منتجي السيارات في الصين، إنه يرى في القيود الضخمة على استخدام البنزين في المدن الكبرى قوة دافعة لتعزيز المبيعات في سوق السيارات الكهربائية.

يشار إلى أن المدن الصينية الكبرى تفرض قيودا على منح تراخيص السيارات، وتعطي أفضلية للسيارات الكهربائية. وأوضح جيا: "الآن، العامل الرئيس هو القيود على سيارات الوقود لا يشكل الدعم أو الوعي البيئي الأمر الرئيس".

وارتفعت مبيعات السيارات في الصين في آذار (مارس) مسجلة مكاسب للشهر الـ12 على التوالي، إذ تقود أكبر سوق في العالم للسيارات تعافي القطاع من جائحة كوفيد - 19.

وكشفت بيانات من اتحاد مصنعي السيارات الصيني مطلع الشهر الجاري، عن أن المبيعات بلغت 2.53 مليون سيارة في آذار (مارس)، بزيادة 74.9 في المائة، على أساس سنوي، وفقا لـ"رويترز".

وزادت مبيعات المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة، منها السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، والهجينة، التي تعمل بالبنزين والكهرباء، والمركبات، التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين 239 في المائة، في آذار (مارس) إلى 220 ألف وحدة.

ويوسع مصنعو مركبات الطاقة الجديدة، مثل الشركات المحلية نيو وإكس بنج، وكذلك المجموعات الأجنبية، مثل "تسلا"، قدرات التصنيع في الصين، إذ يروجون لسيارات أقل تلويثا للبيئة لخفض تلوث الهواء.

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وقال كيان صيني آخر معني بقطاع السيارات، وهو اتحاد سيارات الركوب الصيني، أمس، إن "تسلا" باعت 35 ألفا و478 سيارة مصنعة في الصين في آذار (مارس).

بدورها، أعلنت رابطة منتجي السيارات في الصين أن مبيعات سيارات الركوب لوكلاء البيع وصلت إلى 1.874 مليون سيارة في آذار (مارس) الماضي، بزيادة 77.4 في المائة على أساس سنوي.

وأضافت الرابطة، أن مبيعات السيارات بصفة عامة في آذار (مارس) ارتفعت 74.9 على أساس سنوي، لتصل إلى 2.53 مليون سيارة، كما سجلت مبيعات الجملة لسيارات الطاقة الجديدة ارتفاعا 238.9 في المائة، مقارنة بآذار (مارس) من 2020 لتصل إلى 226 ألف سيارة.

كلمات دالة:اقتصاد الصينالسيارات في الصين

Via SyndiGate.info


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